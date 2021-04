La Honda inquiète aussi Marc Márquez

21/04/2021 à 21h00 CEST

Marc Márquez a terminé son retour tant attendu en MotoGP le week-end dernier en septième position. La meilleure Honda au classement final du GP du Portugal. 518 jours après avoir vu son dernier drapeau à damier, le 17 novembre 2019 à Valence, le pilote Cervera a de nouveau terminé une course et franchi une nouvelle étape dans sa rééducation. Un succès émotionnel et absolu.

Mais une fois que l’accumulation de sensations qu’il a vécue à Portimao a été assimilée, il faut considérer ce qui inquiète Márquez à partir de maintenant. Son bras blessé a résisté au stress de 25 tours de course sans problème, et retrouver son tonus physique n’est qu’une question de temps. Marc reviendra très bientôt à cent pour cent, mais qu’en est-il de sa moto?. Il y a quelque chose dans la Honda 2021 qui ne le convainc pas tout à fait et c’est ce que le huit fois champion du monde a avoué.

«Il y a quelque chose à propos de cette moto que je ne vois pas très bien. Il y a eu plusieurs crashs avec cette Honda que nous ne comprenons pas trop ”, a-t-il commenté Marquez. Il a mis le “ doigt sur la plaie ” après tout au long du week-end sur le circuit de l’Algarve les trois autres pilotes de la marque ailée sont tombés au sol: Takaaki Nakagami, Àlex Márquez et son partenaire Pol Espargaró.Son frère Àlex a été “ craché ” sur la RC213V dans un énorme “ highside ” lors des troisièmes essais libres à Portimao: «En FP3, je n’avais pas peur, mais quand vous voyez Jorge Martín tomber et, quand j’ai commencé mon tour rapide, mon frère vole devant moi au virage 3, eh bien j’ai dit: retour, je termine la formation & rdquor;, a expliqué Marc. Un résumé sur lequel réfléchir et d’autant plus que la Coupe du monde arrive à Jerez la semaine prochaine, une scène dans laquelle l’année dernière Marc a subi la chute et la blessure la plus dure de sa carrière sportive.

Dans les trois premiers grands prix de la saison 2021, il y a déjà eu 31 accidents et Honda mène le classement avec Ducati, avec onze pour chaque constructeur. Cependant, il faut noter que Honda a quatre motos sur la grille et Ducati, six, avec lesquelles le pourcentage d’incidents du constructeur japonais est bien plus élevé.

Cette Honda est une moto critique n’est pas un secret. Dani Pedrosa il était le dernier pilote à part Marquez pour gagner avec. Jorge Lorenzo abandonné sans avoir déjà épuisé sa deuxième année de contrat Pol Espargaro cela vous coûte. «C’est une moto que je connais depuis 2013. C’était une moto toute faite et elle a évolué, même si ce week-end au Portugal je n’ai pas commencé avec ma base, car sur ce circuit je n’avais aucune référence. J’ai commencé avec le vélo que Bradl conduisait. En FP4, j’ai mis la configuration que Pol et Álex utilisaient, ce que les techniciens Honda m’ont dit fonctionnait mieux cette année. Mais maintenant il faut l’adapter à mon style, car dans un an de nouvelles choses arrivent et il faut tout essayer ”, explique ’93’.