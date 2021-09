La Hongrie a ordonné de jouer deux matchs à huis clos et condamnée à une amende alors que la FIFA annonce une sanction pour les abus racistes des supporters envers les joueurs anglais

in

La FIFA a ordonné à la Hongrie de jouer deux matches à huis clos à la suite d’incidents de comportement raciste de la part de leurs supporters lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Angleterre le 2 septembre.

Les Three Lions ont remporté le match 4-0, mais le match a été entaché par les actions des supporters hostiles à domicile dans la Puskas Arena.

Des joueurs anglais se sont fait jeter des objets sur eux tandis que les stars noires des Trois Lions ont été victimes d’abus racistes en Hongrie

Sterling était l’un des principaux sujets de l’abus

Il y a eu des rapports de chants de singe visant Raheem Sterling et Jude Bellingham, tandis que des objets ont été lancés sur d’autres joueurs anglais pendant le match.

Il y avait aussi un chœur audible de huées qui remplissait le stade alors que les hommes de Gareth Southgate se mettaient à genoux avant le coup d’envoi.

Un communiqué de la FIFA disait : « Après avoir analysé et pris en considération toutes les circonstances de l’affaire, en particulier la gravité des incidents (paroles et actions racistes, jets d’objets, allumage de feux d’artifice, escaliers bloqués), le comité a décidé que la MLSZ jouer ses deux prochains matches à domicile dans des compétitions de la FIFA sans spectateurs, le deuxième match étant suspendu pour une période probatoire de deux ans.

« La position de la FIFA reste ferme et résolue dans le rejet de toute forme de racisme et de violence ainsi que toute autre forme de discrimination ou d’abus. La FIFA adopte une position claire de tolérance zéro contre un comportement aussi odieux dans le football. »

Un chœur de huées a résonné autour de la Puskas Arena lorsque les joueurs anglais ont pris le genou

En plus de l’interdiction du stade, la commission de discipline de la FIFA a infligé une amende de 200 000 francs suisses [just under £160,000].

La FIFA a ouvert une procédure contre la Hongrie le lendemain du match, mais les autorités du football ont été critiquées pour ne pas avoir reporté une interdiction de stade de l’UEFA imposée en juillet pour des chants racistes et des banderoles homophobes dans les éliminatoires de la Coupe du monde, qui sont supervisés par la FIFA.

Les sanctions de l’UEFA n’entreront en vigueur qu’en Ligue des Nations l’année prochaine. L’article 66 du code disciplinaire de la FIFA permet aux confédérations telles que l’UEFA de demander l’extension d’une sanction aux compétitions de la FIFA, mais des sources de l’UEFA ont insisté au moment de l’incident contre l’Angleterre que ses propres règlements l’en empêchaient.

Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, a déclaré à l’agence de presse PA que les abus étaient « évitables et prévisibles ».

L’Association des footballeurs professionnels a également condamné les abus et a exhorté la FIFA et l’UEFA à combler la « lacune » réglementaire.

Il est également entendu que la commission de discipline de la FIFA n’a pas été en mesure de prendre en compte l’infraction précédente sanctionnée par l’UEFA il y a à peine deux mois. Là encore, des sources ont cité le fait que l’article 66 n’avait pas été invoqué.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici