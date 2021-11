La Hongrie condamnée à 200 000 francs suisses d’amende et à deux matchs à huis clos

01/11/2021 à 19:04 CET

La FIFA a publié la liste des sanctions pour les incidents survenus lors des matches de qualification pour la Coupe du monde et le plus grave a été pour la Hongrie, d’une amende de 200 000 francs suisses et de deux réunions à huis clos.

La sanction est la conséquence du « comportement discriminatoire » des fans et pour « lancer des feux d’artifice, lancer des objets sur le terrain et le blocage des escaliers du stade », a rapporté la FIFA.

Le deuxième des matchs à huis clos échangeable contre une période d’essai de deux ans.

Avec 150 000 francs suisses et un match à huis clos, l’Albanie a été sanctionnée pour « ne pas garantir l’ordre public, lancer des objets et des feux d’artifice, en plus d’avoir causé des troubles lors des hymnes nationaux et des escaliers bloqués dans le stade ».

Avec 100 000 francs suisses et deux matchs à huis clos Le Mexique a été sanctionné « pour comportement discriminatoire » de ses fans.

Jusqu’à 46 fédérations ont eu un certain type de sanction, la majorité économique, en raison de lacunes dans l’ordre et la sécurité, généralement dans les jeux joués.