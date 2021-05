Légal & Réglementation

La Hongrie va réduire la taxe sur les revenus cryptographiques de 30,5% à 15% pour aider l’économie à se redresser

Le ministre des Finances s’attend à «plusieurs milliards de forints» de recettes de cette réduction d’impôt alors que son inflation a atteint plus de 5% au deuxième trimestre, la plus rapide d’Europe et la plus élevée depuis 2012 car il ne voit aucune raison de réduire substantiellement les dépenses l’année prochaine.

La Hongrie est prête à réduire l’impôt sur les revenus de crypto-monnaie de plus de 50%, passant du taux actuel de 30,5% à 15%, a déclaré le ministre des Finances Mihaly Varga dans un message sur Facebook.

«Les réductions d’impôts et les simplifications fiscales se poursuivront l’année prochaine: nous contribuerons également à relancer l’économie grâce à la politique fiscale.»

Dans le cadre des efforts de secours post-COVID19, le gouvernement envisage de réduire les taxes sur le crypto trading. Il s’attend à «plusieurs milliards de forints» de revenus, selon le message vidéo posté par le ministre des Finances.

En Hongrie, l’achat et la vente d’actifs cryptographiques sont classés comme «autres revenus» à des fins fiscales.

La Hongrie, qui a également été impliquée dans une discussion sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) comme le reste du monde, a connu une hausse des échanges de crypto-monnaie cette année, un peu comme partout ailleurs, grâce au marché haussier qui fait rage.

Lundi, Varga a également déclaré qu’il n’avait pas peur de la surchauffe de l’économie alors qu’elle se remettait de la pandémie et qu’il n’y avait aucune raison de réduire considérablement les dépenses l’année prochaine.

«Nous n’avons pas peur de la surchauffe de l’économie, mais nous surveillons en permanence l’inflation, le taux de change du forint et les indicateurs de déficit et de dette», a-t-il déclaré dans une interview sur le site Web des entreprises portfolio.hu.

«Nous ne voyons aucun problème qui devrait nous obliger à refroidir l’économie déjà en 2022… et à faire des réductions de dépenses plus importantes.»

Le Premier ministre Viktor Orban avait déclaré qu’il insisterait sur un budget expansionniste pour 2022 à la suite d’une profonde récession de 2020 causée par la pandémie et les verrouillages qui en résultent.

Cependant, l’inflation grimpe à plus de 5% au deuxième trimestre, augmentant plus que prévu.

L’inflation en Hongrie a augmenté le plus rapidement en Europe et le plus élevé depuis 2012. Cependant, l’inflation sous-jacente, qui n’inclut pas la volatilité des prix alimentaires et énergétiques, n’a augmenté que de 3% en avril, la plus basse depuis deux ans.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.