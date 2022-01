La honte comme stratégie COVID

par Tim O’Brien, penseur américain :

Lorsqu’il s’agit d’ingénierie sociale, il existe plus d’un type de guerre. Nous avons été témoins de la guerre contre la drogue, la guerre contre le crime, la guerre contre l’obésité et, plus récemment, la guerre contre le COVID-19.

Les stratégies psyops sont souvent utilisées dans ces « guerres » non traditionnelles et certaines des stratégies appliquées sont les mêmes que celles utilisées dans les scénarios de guerre réels.

De « diviser pour mieux régner » à la peur, des stratégies de persuasion de masse ont été déployées dans la campagne pour faire en sorte qu’une pandémie virale avec un taux de survie extrêmement élevé et pratiquement aucune menace pour les enfants en bonne santé ne ressemble à la peste.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La pandémie est réelle, mais bien souvent, il existe un écart énorme entre l’image que le régime dresse à travers ses campagnes de persuasion et la réalité réelle.

L’une des stratégies fondamentales qui a permis à tant d’autres stratégies de gagner du terrain est l’utilisation ciblée et généralisée de l’humiliation, à la fois publique et privée.

La honte exploite les vulnérabilités humaines de base

Pour que la honte fonctionne, vous devez suppléer le public. Vous devez leur donner l’autorisation d’enfreindre toutes les règles de la société polie, même si cela implique des personnes qu’ils aiment, de les embarrasser publiquement et de leur faire honte.

La honte applique une pression sociale pour faire respecter les normes sociétales existantes, ou les nouveaux comportements que les honteurs souhaitent établir comme normes. La honte attribue la malveillance, qu’elle soit intentionnelle ou imprudente, à des comportements que les honteux ne tolèrent pas. En présentant une personne comme malveillante, vous pouvez la déshumaniser, ce qui rend sa honte plus acceptable.

La plupart des gens veulent obéir à l’autorité, et ils veulent un sens de la droiture. Ils veulent sentir qu’ils sont du côté de ce qui est juste. Les honteux le savent. C’est leur super-pouvoir. La plupart des gens ne veulent pas être interpellés et stigmatisés pour être du mauvais côté d’un problème social, ou être du mauvais côté des gens dans leur vie. C’est la vulnérabilité exploitée par les shampoings.

Le but du honteux est de faire en sorte que quelqu’un d’autre se sente inadéquat, qu’il se sente mal dans sa peau et qu’il devienne plus gêné. Il est conçu pour piquer et créer suffisamment d’inconfort pour modifier le comportement d’autrui.

Aussi altruiste que puisse paraître souvent la justification de la honte, la honte n’empêche pas vraiment la propagation virale, ne guérit pas une maladie ou ne modifie pas les conditions climatiques (Rappelez-vous « négationniste du changement climatique ? »). Il n’est pas conçu pour cela. L’humiliation consiste à établir des loyautés sur un problème particulier. Où sont vos loyautés ? A qui sont vos loyautés ? Êtes-vous bon ou êtes-vous mauvais?

On nous a dit que donner du beurre de cacahuète et de la gelée aux enfants à l’école était « de la honte au déjeuner ». Nous avons appris que le simple fait de célébrer des mannequins ou des acteurs en forme est une « grosse honte ». Tout acte que vous effectuez passivement dans votre routine quotidienne peut être qualifié à tort de honte active de ceux qui ne peuvent pas ou choisissent de ne pas faire la même chose dans leur propre vie. Si nous adoptons ces comportements, nous sommes mauvais, nous dit-on. Pensez-y. Qui fait la honte dans ces cas ?

Mais diaboliser activement et agressivement et faire honte à votre propre mère, père, frère ou sœur au nom de l’atténuation d’une pandémie, c’est un geste noble. C’est pour le bien de la société.

Alors, comment les bonnes personnes sont-elles motivées pour faire honte aux autres ?

On leur dit en tant de mots que la fin justifie les moyens. Que pour que la société atteigne un grand objectif pour le bien commun, certaines personnes doivent avoir honte de l’obéissance et de la formation. De cette façon, une fois que tout le monde se sera conformé à un ensemble de diktats prescrits par les élites au pouvoir, le problème sera résolu.

Alors, comment se joue la honte vis-à-vis du COVID ?

« Il suffit de porter ce foutu masque »

« Portez simplement ce foutu masque », était le précurseur. Avant que la vaccination ne puisse être utilisée comme un marteau contre quiconque ayant une pensée indépendante et un sens des droits individuels, il fallait faire honte au masque.

Quiconque doutait de l’efficacité du port de masques dans des endroits tels que l’intimité de sa propre maison, de sa voiture ou à l’air frais des trottoirs ou des sentiers pédestres, a reçu l’ordre de « portez simplement ce foutu masque ».

Après tout, à quel point cela pourrait-il être difficile? Ce n’est qu’un inconvénient mineur, et si tout le monde « portait simplement un masque pendant 100 jours, la pandémie s’atténuerait ». C’est ce qu’on nous a dit.

Une fois qu’un simple message comme celui-là s’est propagé dans toute la société, le mécanisme de la honte est à l’œuvre. Toute personne trouvée ne portant pas de masque était un jeu équitable pour la honte. Combien de vidéos sur smartphone avons-nous vues sur les réseaux sociaux où un justicier numérique a décidé de faire honte à quelqu’un de ne pas porter de masque dans une épicerie ou dans un autre lieu public ?

« Une pandémie de non vaccinés »

« C’est la pandémie des non vaccinés », est un message cynique et inexact conçu pour faire honte à quiconque n’a pas été vacciné. Ce n’est pas seulement conçu pour apporter la honte publique sur eux, mais il est conçu pour semer le blâme et la honte au sein des amis et de la famille, dans les cercles sociaux, dans les entreprises et les environnements de travail.

À la base, c’est un message destiné à faire appel à ceux qui ont été vaccinés et à les retourner contre des personnes qu’ils connaissent personnellement. Il est structuré simplement de manière à ce que ses messagers aient un message cohérent pour rationaliser et justifier la honte de leurs amis, famille, collègues et autres non vaccinés.

La honte ne fonctionne que si vous le permettez

La honte peut être une forme d’abus, mais voici un petit secret. Vous ne pouvez avoir honte que si vous le permettez.

Il existe de nombreuses études de cas psychologiques où les victimes d’abus deviennent si insensibles à l’abus émotionnel ou physique que l’abus lui-même n’a plus le même effet.

Dans d’autres cas, le climat général est tel que le comportement stigmatisé devient si courant qu’il commence à entrer dans les normes sociétales et que les honteurs perdent leur capacité à stigmatiser leurs cibles.

Si vous avez besoin d’un exemple de cela, regardez simplement cinq minutes de télévision pendant la journée. Du Maury Povich Show à Judge Judy, nous voyons des Américains de tous les jours qui semblent n’avoir aucun problème à aérer leur linge sale pour que le monde le voie. Ces gens sont sans vergogne, et ce ne sont peut-être pas des gens avec qui nous voulons prendre une bière, mais ils peuvent nous apprendre quelque chose.

Lire la suite @ AmericanThinker.com