La honte de Disney | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Une opération en ligne ridicule appelée Vice a publié hier l’un des tweets les plus ignorants et inopportuns :

Supprimé mais jamais oublié, @VICE. Que la honte de cela vous suive pour toujours, mette fin à votre exutoire dégoûtant et arrête sa mission diabolique. pic.twitter.com/BAQnZyPUHe – James Lindsay, lève les sourcils de DiAngelo (@ConceptualJames) 26 août 2021

Mais qui est exactement Vice ?

Nous savons tous qui sont Disney, Soros et Arts & Entertainment. TPG Capital, le plus grand actionnaire de Vice, est une société de capital-investissement avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs. C’est entre autres un investisseur majeur dans la compagnie de croisière Viking. Pourquoi ces entreprises – à part Soros – soutiennent-elles un point de vente à bas prix qui salit vicieusement le Corps des Marines des États-Unis ? Nous avons parcouru un long chemin depuis Walt Disney, dans la mauvaise direction.

Le phénomène du capitalisme éveillé est difficile à comprendre, mais il semble clair que les entreprises n’arrêteront pas de promouvoir le gauchisme jusqu’à ce qu’elles ressentent une douleur au fond. Je vous encourage à contacter les entreprises impliquées ici, à exprimer votre dégoût et, le cas échéant, à emmener votre entreprise ailleurs.