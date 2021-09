La honte de l’Écosse : des enfants aussi jeunes que 7 ans sont forcés de mourir de faim à Glasgow – SNP blâmé | Politique | Nouvelles

in

Les affirmations de Eva Comrie, politicienne et militante du parti Alba, résidente de Glasgow, suggèrent que les jeunes sont contraints de mourir de faim dans la ville écossaise sous la direction du SNP. Elle a affirmé que les jeunes enfants se présentent seuls dans les soupes populaires locales, après avoir souffert des effets de la pauvreté.

Elle affirme que le gouvernement préférerait dépenser de l’argent pour des “conseillers spéciaux” plutôt que de dépenser pour des déjeuners et des petits-déjeuners gratuits et universels pour les crèches, les écoles primaires et secondaires en Écosse, même pendant les vacances, ou d’autres problèmes courants.

Le politicien a abordé les thèmes de la pauvreté, de la faim et de la drogue dans un épisode du podcast Through A Scottish Prism cette semaine, et a fait référence à des exemples récents d’une soupe populaire à Glasgow.

Elle a déclaré: «L’autre soir, quelques clients étaient des enfants de l’école primaire.

“Des enfants de sept et huit ans meurent de faim dans les rues de Glasgow en 2021.”

Elle a qualifié cet incident de « absolument dégoûtant » dans sa discussion avec la conseillère du parti Alba, Michelle Ferns et l’animateur de podcast Roddy, et a déclaré qu’il devait s’aggraver dans les années à venir, affirmant que les chiffres de la pauvreté des enfants à Glasgow devraient atteindre 38%. .

Mme Comrie, originaire du Clackmannanshire, qu’elle appelle “la plus petite zone du continent”, a déclaré que les problèmes rencontrés dans sa petite ville sont les mêmes que ceux auxquels est confrontée la grande ville écossaise.

Elle a noté que ces problèmes étaient «la faim, le besoin et la pauvreté dans un pays d’abondance», qui, selon Mme Ferns, sont plus concentrés dans la région occupée par environ 600 000 personnes.

LIRE LA SUITE : Défendez nos pêcheurs ! Le SNP confronté au milieu de navires européens « dangereux »

«Ce n’est pas un jugement sur le personnel qui travaille dur; c’est un jugement sur le leadership de Susan Aitken.

« Il est temps pour une administration qui donne la priorité à notre ville car Glasgow mérite mieux.

Selon la discussion, les enfants des zones urbaines et rurales seraient touchés par des problèmes tels que l’insécurité, un logement médiocre, un faible niveau d’instruction et de mauvais résultats en matière de santé.

Les problèmes auraient été rendus plus aigus grâce aux effets de la pandémie de coronavirus, car les politiciens du parti Alba affirment que de l’argent a été alloué à d’autres sujets ailleurs qu’à la question de la pauvreté.

Un nouveau sondage a également révélé que la satisfaction à l’égard des services municipaux à Glasgow a chuté à un niveau record, sous la direction du SNP.

Dans une «enquête auprès des ménages» menée par le conseil municipal de Glasgow, seuls 48% des résidents se sont déclarés satisfaits, contre 67% lors de la dernière enquête en 2019.

Les résultats interviennent au milieu de la colère des résidents par rapport à l’état des rues de la ville et aux fermetures de communautés à la suite des coupures du SNP.

Les résultats ont été décrits comme “dévastateurs” par Anas Sarwar, leader travailliste écossais et MSP de Glasgow, qui dit qu’ils montrent “que la satisfaction du public au sein du conseil a été érodée par le SNP”.

« Les réductions mises en œuvre par le gouvernement SNP et docilement acceptées par l’administration locale ont eu un impact catastrophique sur les communautés.

« Alors que les ordures s’accumulent et que les bibliothèques ferment, la présidente du conseil, Susan Aitken, est portée disparue.

“Ce n’est tout simplement pas assez bon et il est temps pour un nouveau balai à Glasgow.”

L’enquête a été réalisée par Ipsos MORI pour le compte de la commune dans le cadre d’une série régulière, auprès d’un échantillon représentatif de 1 004 habitants entre avril et juin de cette année.

Le conseil municipal de Glasgow, le plus grand conseil géré par le SNP en Écosse, a été contacté pour commentaires.