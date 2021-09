La honte de l’esturgeon ! La carte montre que l’Écosse a les niveaux de Covid LES PLUS ÉLEVÉS de tout le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’Écosse souffre des niveaux de Covid les plus élevés au Royaume-Uni, selon les dernières données. Des points chauds inquiétants ont éclaté à travers le pays, alors que Nicola Sturgeon lutte pour contrôler les épidémies. Voici les dernières statistiques Covid pour le Royaume-Uni.

L’Écosse a récemment connu une énorme résurgence des cas quotidiens de Covid.

Première ministre, Nicola Sturgeon a été critiquée pour son incapacité à contrôler les points chauds.

Les derniers taux de cas sont indiqués pour 100 000 personnes pour la période de sept jours se terminant le 6 septembre.

Les derniers chiffres pour l’Écosse ne semblent pas prometteurs.

Mme Sturgeon attribue en grande partie l’augmentation des cas de Covid au retour de l’école et à la levée des restrictions.

Toutes les régions d’Irlande du Nord et du Pays de Galles ont des taux de cas compris entre 400 et 799 pour 100 000 ou plus.

La seule exception à cette règle est la région d’Ards et de North Down en Irlande du Nord.

Pourquoi les nations décentralisées ont-elles adopté une approche différente de Westminster ?

Les gouvernements décentralisés d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles ont adopté des approches différentes de celles de Westminster pour lutter contre la pandémie.

Les trois gouvernements décentralisés ont exercé leurs pouvoirs pour appliquer des restrictions différentes à leurs citoyens.

Au début de la pandémie, Downing Street a tenté de maintenir une réponse unifiée au virus à l’échelle du Royaume-Uni.

Au début de la pandémie, les restrictions étaient les mêmes dans tout le Royaume-Uni.

Mais les tentatives pour garder un front uni contre Covid ont rapidement échoué car les premiers ministres Nicola Sturgeon, Mark Drakeford et Arlene Foster ont rejeté le slogan « rester vigilant » de Boris Johnson.

Ils ont décidé d’appliquer leurs propres restrictions sur les coronavirus pour aider à lutter contre les épidémies à un niveau plus localisé.

Mais l’empressement de Mme Sturgeon à exercer le pouvoir de Holyrood s’est peut-être retourné contre lui, alors que l’Écosse connaît les niveaux de Covid les plus élevés de tout le Royaume-Uni.