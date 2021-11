La honte promue par Miami Heat et Denver Nuggets lors de leur dernière rencontre

Rougissant et méprisable. C’est l’événement qui s’est produit lors du dernier match joué entre Miami Heat et Denver Nuggets. L’absence de Markieff Morris sur Nikola Jokic a déclenché un tangana, diverses expulsions et une série d’actes qui ne favorisent pas le spectacle, au-delà de quelques blagues qui peuvent être drôles.

Dans la meilleure ligue de basket de la planète, il est inconcevable qu’une équipe attende à l’extérieur des vestiaires qu’un joueur l’attaque ou l’intimide, ainsi que focalise une série de tweets sur son nouvel ennemi. Plus de basket et moins de controverse.

Les joueurs de Heat attendaient dans la salle les joueurs des Nuggets hier soir – pic.twitter.com/UdInJbi0nr – NBA Central (@TheNBACentral) 9 novembre 2021