La Hot List : la mode et la beauté automnales achètent des bottes aux bijoux

Ajoutez-les à votre liste de souhaits d’automne (Photo: Metro.co.uk)

Avec les nuits qui approchent, la Hot List de cette semaine se concentre sur tout ce qui est chaleureux et confortable.

Nous avons des bottes hautes pour les mollets plus larges, des tricots funky de New Look et des soins de la peau apaisants pour apaiser la peau sèche en hiver.

Souhaitez-vous pouvoir passer une heure supplémentaire au lit chaque week-end ? Vous pouvez désormais prendre rendez-vous avec John Lewis pour dormir ou essayer une crème pour les yeux à la caféine pour une solution rapide.

De plus, il y a des cadeaux en or que vous voudrez peut-être ajouter à votre liste de Noël.

Bottes John Lewis + Erica Davies

C’est un ajustement de démarrage

Qu’en est-il des bottes jusqu’aux genoux et des jambes des femmes? Si vous n’avez pas la chance d’avoir des mollets ultra fins, vous avez probablement eu du mal à monter cette fermeture éclair jusqu’en haut, même lorsque vous essayez la « coupe large ».

Heureusement, l’influenceuse de la mode Erica Davies s’est associée à John Lewis pour créer une gamme de bottes élégantes 15 % plus spacieuses que les bottes ordinaires.

Achetez la collection chez John Lewis

Baume Nettoyant Visage Lavande & Noisette Calm Shift

Le baume nettoyant qui calme

Un nettoyant apaisant doux pour la peau, Calm Shift – Baume nettoyant pour le visage à la lavande et aux noisettes est aussi relaxant pour votre peau que simple.

La marque de soins de la peau minimaliste à base de plantes Five Dot Botanics n’utilise que cinq ingrédients dans tous ses produits.

Achetez-le pour 24 £ chez Hibana

Collection Anne Marie x New Look

Encore une fois pour un nouveau look

Cool, colorée et confortable, la collection Anne-Marie X New Look est enfin tombée et nous voulons tout, à commencer par le pull à col volanté orné de strass noirs Coco Twinkle (32,99 £) et le jean super large bleu rose (34,99 £) .

Achetez la collection chez New Look

Anatome Recovery + Sleep Classic – Huile Essentielle Sommeil

Obtenir un bon repos au lit

Préparez-vous pour que les horloges remontent ce mois-ci et profitez d’une meilleure nuit de sommeil avec l’aide des nouveaux rendez-vous de sommeil virtuels gratuits 1: 1 de John Lewis, disponibles pour réserver dès maintenant.

Essayez l’huile essentielle Anatome Recovery + Sleep pour tirer le meilleur parti de l’heure supplémentaire au lit.

Achetez-le pour 65 £ auprès de John Lewis

Collier en T or Figaro Grove & Vae Verona

Meilleur bar aucun

Nous aimons le collier Verona Gold Figaro T-Bar de Grove & Vae pour sa fermeture astucieuse en T qui le rend si facile à porter.

Achetez-le pour 399 £ chez Grove & Vae

Cracker de Noël Missoma

Quel cracker

Le calendrier de l’Avent des bijoux à guichets fermés de Missoma (395 £) vaut la peine d’attendre 11 mois de l’année et a une valeur réelle du double de ce pour quoi il se vend – mais cette année, nous sommes encore plus étourdis par les nouveaux biscuits de Noël.

Achetez-le pour 145 £ à Missoma

Sérum pour les yeux à la caféine Q+A

Sérum pour les yeux douloureux

Rehaussez et dégonflez les yeux fatigués avec de la caféine énergisante, du thé vert antioxydant, de l’extrait de grenade et du concombre rafraîchissant.

Le sérum pour les yeux à la caféine Q+A est une formule à action rapide qui est distribuée par une bille roulante pour masser le produit en même temps.

Achetez-le pour 6,50 £ sur Q + A Skin

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

