La housse en cuir Nomad MagSafe est le dernier accessoire

Aujourd’hui, les gens de Nomad lancent le dernier accessoire de la marque à associer à votre iPhone 12. Dans ce qui est l’une de ses offres les plus uniques, la nouvelle housse en cuir Nomad MagSafe s’éloigne d’un accessoire de compagnon au chargeur interne d’Apple lui-même et à la place est conçu pour ajouter du style à votre configuration de charge magnétique. Composé de cuir véritable, vous voudrez vous diriger ci-dessous pour tous les détails et quelques premières impressions pratiques.

Nomad lance une nouvelle housse en cuir MagSafe

Après avoir opté pour les styles en aluminium haut de gamme trouvés sur son premier accessoire de chargeur MagSafe, Nomad est de retour aujourd’hui avec un autre complément au chargeur magnétique interne d’Apple. En tant que deuxième accessoire de la marque uniquement destiné à compléter l’expérience de charge, il s’agit de l’une des premières housses en cuir que nous ayons vues sur le marché dans son ensemble.

Dans ce qui est en fait un étui pour votre chargeur MagSafe, le nouvel accessoire de Nomad est composé de cuir véritable pour apporter un look plus élégant à votre iPhone 12 lorsqu’il est temps de faire le plein. La petite rondelle est conçue pour s’adapter juste au-dessus du chargeur magnétique officiel et a une découpe en bas pour le passage du cordon. Ensuite, à l’intérieur, il y a une doublure en microfibre douce pour garder les choses à l’abri des rayures et autres.

Maintenant disponible à l’achat

Saisie à 24,95 $, il existe deux styles différents de la housse en cuir Nomad MagSafe qui sont tous deux maintenant disponibles à l’achat. Dans des finitions en cuir noir ou marron, l’accessoire s’agencera avec tous les autres équipements en cuir de l’écurie de Nomad.

Prise de 9to5Toys

Après avoir vérifié le premier accessoire de chargeur MagSafe de Nomad plus tôt dans l’année, j’étais ravi de voir ce que la marque offrirait cette fois-ci. Avant le lancement d’aujourd’hui, Nomad m’a envoyé la nouvelle housse en cuir MagSafe, et je l’utilise depuis plusieurs jours. Le principe de devoir recouvrir votre chargeur de cuir est certainement un peu exagéré, mais je dirai qu’il a plus d’avantages que de simplement ajouter un peu de style.

Mon aspect préféré est à quel point il est plus confortable de tenir mon iPhone 12 pendant le chargement. Les bords les plus distincts du chargeur interne d’Apple peuvent être un peu pénibles lorsque vous utilisez un téléphone pendant une période prolongée pendant le chargement, et le nouvel accessoire de Nomad y a entièrement remédié. C’est peut-être juste un petit avantage de la finition en cuir souple, mais c’est un gros argument de vente pour moi, et la raison pour laquelle je continuerai à utiliser ces housses à l’avenir.

Mais en ce qui concerne le style, je pense que Nomad réussit certainement sa mission de mieux adapter le chargeur MagSafe à votre combiné, grâce à la housse en cuir. Pouvoir personnaliser un design bicolore avec un étui marron et une couverture noire a définitivement été un look que j’apprécie en plus des styles de cuir habituels auxquels nous nous attendions en examinant de nombreux autres équipements Nomad dans le passé.

Tout cela dit, 25 $ va probablement être difficile à vendre pour la plupart d’entre nous, même si nous parlons de la qualité Nomad. Pourtant, c’est un accessoire assez astucieux et certainement l’un des plus uniques sur le marché. Et pour tous ceux qui souhaitent apporter du cuir dans leur configuration de charge MagSafe, Nomad fournit certainement ses matériaux haut de gamme habituels et sa construction globale pour aider à justifier son prix.

