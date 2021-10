La Huawei MatePad 10.4 tiene una oferta que no te vas a creer

Si lo nuestro es el entretenimiento multimedia, es decir, ver series y películas, jugar de vez en cuando y navegar por Internet, una tablet puede ser nuestra mejor aliada. Estamos de acuerdo que un ordenador portátil también cumple estas tareas, pero si hablamos de viajes y de llevarla de un a otro, la tablet sigue teniendo ventaja. Por ese motivo no hemos querido dejar pasar el ofertón que tiene ahora mismo en Amazon Huawei MatePad 10.4.

Huawei lleva muchos años inmersa et el mercado de las comprimés. La compañía tiene en su haber muchos modelos y en diferentes rangos de precio. En el caso que nos ocupa, la Huawei MatePad 10.4 es una de las mejores tablet de la firma china en cuanto a relación calidad/precio. La buena noticia es que en estos momentsos se encuentra en oferta flash en Amazon. Esto significa que durante una horas podremos comprarla a un precio mucho más bajo.

Une tablette à la altura

Decimos que estamos ante una tablet a la altura por muchos motivos. En primer lugar cabe destacar su fabricación. Estamos ante una comprimé de fabricación metálica y que apura mucho los marcos (solo 7.9mm de marco) por lo que la sensación La prime est présentée desde el primer momento. Cuenta con una pantalon tactile 2K de 10.4 pulgadas avec une résolution de 2000 x 1200 pixels.

Es pantalla cuenta con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light para cuidar por la salud de nuestros ojos y nouveau modo de libro electrónico que ajusta automáticamente el contraste, el brillo y la definition. En su intérieur cuenta con el potente procesador Kirin 820 que asegura un buen rendimiento, Il est fabriqué dans un processus de 7 nm et avec le GPU Mali-G57 compatible avec la technologie GPU Turbo. Cette puce est accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne. Además dispone de sistema de sonido Harman Kardon de cuatro altavoces y cuatro canales con Histen 6.0 3D estéreo.

En cuanto a su batería, dispone de 7.250 mAh que asegura hasta 12 heures de reproduction de vidéo y 7 horas de reproducción de juegos en 3D con una sola carga. La Huawei MatePad 10.4 est compatible avec le Wi-Fi 6, qui assure une vitesse optimale et rapide. La vitesse de transfert de vitesse de 2400 Mbps est suffisante pour une transmission de vidéos en 2K. Aucune obstante foin que dejar claro que esta tablet utiliza la interfaz EMUI y Huawei Mobile Services (HMS). Es decir, que no tiene integrados los servicios y aplicaciones de Google tales como Google Play Store, Gmail, YouTube o Google Maps, No obstante podremos acceder a algunas de ellas en su versión web a través del navegador. Además tendremos acceso a muchas de las aplicaciones más populares a través de la tienda AppGallery, Huawei Phone Clone o incluso diferentes bazares of apps alternativos.

Un prix plus intéressant

Esta Huawei MatePad 10.4 tiene un prix officiel de 319 euros. Podemos encontrarla de oferta en algunas web, como la propia página de Huawei donde está ahora mismo a 261 euros. Pero solo en Amazon la encontramos con una gran oferta flash que reduire su precio hasta los 209 euros. Set trata de un precio rompedor y un descuento de 110 euros respecto a su coste original. Además, el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon, que también pueden optar por el pago a plazos de la tablet.