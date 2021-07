La Huawei MatePad T10s est une tablette conçue pour regarder des séries et des films, elle est en promotion et peut être la vôtre pour seulement 139 euros | La technologie

Si vous cherchez une tablette pour passer l’été à lire, regarder des séries et des films ; le Huawei MatePad T10s est le bon choix. En ce moment, il est en vente avec un rabais dont vous devez profiter.

Huawei a un très large catalogue de tablettes. Peu importe le type d’utilisateurs, ils ont des produits pour tout type d’utilisation. Il existe les tablettes les plus avancées qui intègrent les dernières nouveautés, mais il existe également des tablettes pour les utilisateurs moins exigeants. Les personnes qui recherchent un produit de bonne qualité pour consommer du contenu multimédia et surfer sur Internet.

Si ce que vous recherchez n’est que cela, le Huawei MatePad T10s est actuellement en vente et bénéficie de réductions sur les deux modèles disponibles sur notre marché.. Mais n’anticipons pas les événements, voyons d’abord les fonctionnalités qui font de cette tablette l’une des meilleures options pour sortir lors des chaudes journées d’été.

Le Huawei MatePad T10s a un écran de bonne taille, c’est une grande tablette et, par conséquent, l’écran est conforme aux dimensions globales de l’équipement. La diagonale de 10,1 pouces cache un panneau LED IPS avec les angles de vision corrects qui nous permettront de voir le contenu, même si parfois nous ne regardons pas complètement de face. De plus, les couleurs sont équilibrées et cohérentes avec le contenu.

La résolution est Full HD ou 1 920 x 1 080 pixels, avec cette résolution il n’y aura aucun problème pour regarder des séries ou des films de très près.. Les pixels ne seront pas appréciés car l’écran est dimensionné de manière équilibrée avec la résolution. Cet écran est accompagné de deux doubles haut-parleurs de grande amplitude qui se combinent parfaitement et font un bon travail lorsqu’il s’agit de consommer du contenu multimédia, bien qu’ils puissent également être utilisés pour écouter de la musique.

Bien sûr, si nous ne voulons pas vous embêter, vous pouvez également connecter un casque via le port jack 3,5 mm. Cela est lié à la section connectivité, quelque chose qui dans cette tablette est très bien couvert grâce au fait que Huawei a déployé beaucoup d’efforts pour obtenir un produit rond. Les connexions sans fil incluent le Wi-Fi 5 double bande, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, GLONASS et BeiDou.

Un autre point important est sa batterie, le chiffre qui marque cette section est les 5 100 mAh qui sont stockés dans les cellules de la tablette. Ce chiffre offre une autonomie plus que suffisante pour passer deux jours à l’utiliser sans passer par une prise. De plus, lors de la charge, il suffit de connecter un câble USB C.

L’offre dans la boutique officielle Huawei réduit le prix des deux modèles de 40 euros. Le Huawei MatePad T10s de 2 Go + 32 Go reste au prix de 139 euros, tandis que le Huawei MatePad T10s de 3 Go + 64 Go descend à 159 euros.