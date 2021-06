La Huawei Watch 3 est sortie : elle est déjà en vente officiellement et est livrée avec un casque à 89 € en cadeau | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle smartwatch de Huawei, la Watch 3, arrive officiellement dans le magasin de cette marque. Il est un peu plus cher que le modèle précédent, mais il s’ouvre avec un cadeau d’une valeur de 89 euros.

Les problèmes que Huawei rencontre avec Google et Android affectent grandement ses appareils mobiles, mais pas les autres produits, qui sont forts sur le marché espagnol dans leurs segments respectifs, tels que les montres intelligentes ou les écouteurs sans fil.

Les bons résultats ont encouragé la lancement de la Huawei Watch 3, une nouvelle smartwatch qui vient de débarquer dans la boutique officielle de la marque pour 369 euros, bien qu’il y ait une surprise : vous obtenez les écouteurs Huawei FreeBuds 3 totalement gratuits, True Wireless disponibles en trois couleurs et qui coûtent séparément 89 euros.

Cette smartwatch a une connectivité LTE et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle peut mesurer plus de 100 activités sportives différentes, elle est donc également valable comme montre de sport.

Par conséquent, le prix réel à payer pour la montre elle-même est bien inférieur si l’on regarde la valeur totale du pack, qui comprend également livraison gratuite partout en Espagne.

Il existe un autre modèle encore plus avancé (et plus cher), qui est le Huawei Watch 3 Pro, avec un pack similaire mais incluant le FreeBuds Pro au lieu du FreeBuds 3.

eSIM et plus de fonctionnalités liées à la santé

Le pari dans cette génération de montres connectées Huawei est clair : connectivité partout grâce à eSIM, qui vous permet d’avoir une connexion Internet où que vous soyez pour recevoir des appels et des messages sans avoir à emporter votre mobile avec vous.

C’est le premier des modèles Huawei à disposer d’une connexion LTE, que de nombreuses autres montres intelligentes haut de gamme possèdent déjà, comme l’Apple Watch Series 6, bien qu’évidemment dans ces cas, la version avec eSIM soit beaucoup plus chère.

Pour les 300 euros que coûte la Huawei Watch 3, c’est une bonne affaire qu’elle soit livrée avec eSIM.

De plus, tant au niveau du sport que de la santé, nous parlons d’une montre intelligente qui se démarque de la plupart des compétitions, avec une mesure intelligente pour plus de 100 activités, un GPS et deux données particulièrement utiles pour connaître votre condition physique : VO2 Max et SpO2, saturation en oxygène du sang.

Il ne traîne pas non plus dans la batterie, qui avec une utilisation normale se déplace en 2-3 jours, bien que l’épargne au maximum puisse atteindre deux semaines.

