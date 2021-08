La Huawei Watch GT 2 est parfaite pour le sport et est en vente avec plus de 100 euros de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La boutique officielle Huawei est en vente et propose des remises intéressantes sur une grande variété de produits. Si vous recherchez une montre connectée pour le sport et au design classique, la Huawei Watch GT 2 est la meilleure option.

L’été est le moment idéal pour commencer à pratiquer tout type de sport ou d’activité de plein air. Bien sûr, vivre dans un monde où la technologie est très présente les montres intelligentes ou les bracelets d’activité sont devenus les compagnons de ces situations.

Choisir une montre intelligente capable d’enregistrer toutes sortes d’activités, en plus de compléter esthétiquement la personne qui la porte, est difficile. De nombreuses entreprises optent pour des montres connectées dont les designs sont trop sportifs et cela signifie qu’elles ne sont utilisées que pendant le sport..

Huawei aborde cela sous un angle différent et ces dernières années, ses montres intelligentes sont esthétiques et ressemblent à un appareil classique, mais, en même temps, elles sont dotées des dernières technologies. pour pouvoir enregistrer les étapes, l’emplacement, la fréquence cardiaque et également gérer les notifications.

L’exemple clair de tout cela est la Huawei Watch GT 2. Cette montre intelligente a un cadran de 46 millimètres qui abrite un écran de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels.. Sur cet écran, vous pouvez contrôler tous les aspects de l’appareil, ainsi qu’interagir avec les notifications.

Le processeur en charge de tout faire fonctionner est le Kirin A1 et dont le principal avantage est la possibilité de maintenir la consommation de la batterie à un niveau bas.. En effet, le modèle au cadran de 46 millimètres est capable de supporter jusqu’à deux semaines d’utilisation sans passer par le chargeur.

Toute cette période mesurant la fréquence cardiaque, recevant des notifications, des appels de 30 minutes, 90 minutes d’exercice par jour et le moniteur de sommeil activé. Bien sûr, lors de l’utilisation du GPS, qui consomme le plus la batterie des montres intelligentes, la Huawei Watch GT 2 parvient à durer 30 heures.

Avec plus d’une dizaine d’activités sportives, GPS, cardiofréquencemètre et une semaine d’autonomie, la Huawei Watch GT 2 est actuellement postulée comme l’une des meilleures montres connectées du marché.

Côté sport, la montre est compatible avec jusqu’à 15 sports majeurs. Les extérieurs sont : la course, la marche, la randonnée, le trail, la marche rapide, le vélo, le triathlon et l’eau libre. Les intérieurs sont : aviron, vélo elliptique, entraînement libre, vélo, piscine, marche et course à pied. De plus, il peut être immergé jusqu’à 50 mètres.

La Huawei Watch GT 2 est une montre avec tout ce dont vous avez besoin pour vous entraîner, ainsi que pour l’utiliser comme appareil au quotidien grâce à son esthétique classique. En ce moment, il est dans la boutique officielle Huawei avec une remise pour une durée limitée de 130 euros. Le prix que cette montre acquiert est de 109 euros et à ce prix il y a peu d’appareils qui lui correspondent..

