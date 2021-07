La Huawei Watch GT2 est l’une des meilleures montres connectées et est en vente avec une remise de 100 euros | La technologie

Dans la boutique Huawei, il existe des offres pour une durée limitée et l’une d’entre elles comprend la Huawei Watch GT 2. La remise sur ce produit en fait la meilleure option pour tout utilisateur à la recherche d’une montre de sport.

Les montres intelligentes sont devenues les compagnons parfaits pour les séances d’exercice. Leur capacité à enregistrer toutes les activités réalisées en font une option hautement recommandée pour rester en forme tout au long de l’année ou pour démarrer un plan d’entraînement..

Pour choisir le bon, plusieurs facteurs doivent être pris en compte : conception, capteurs intégrés et autonomie.. Le design est quelque chose de personnel et dépend de chaque utilisateur, certains préfèrent des designs plus classiques et d’autres plus modernes. Les capteurs sont indispensables, il faut avoir un GPS et un capteur pour mesurer la fréquence cardiaque. Enfin, l’autonomie puisqu’il est assez fastidieux de devoir recharger la smartwatch tous les soirs.

Il présente un cadran de 46 mm sous un écran de 1,39 pouce avec une résolution de 454 × 454 px. À l’intérieur, il y a un processeur Kirin A1 créé pour optimiser la consommation de la batterie, ce qui permet une autonomie de deux semaines dans ce même modèle.

L’option la plus recommandée en ce moment est la Huawei Watch GT2. Cette montre connectée est conforme aux trois sections que nous avons mentionnées. C’est une montre au design à la fois sportif et élégant qui associe des matériaux haut de gamme. Les capteurs qu’il intègre sont nombreux : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante et baromètre..

Quant à l’autonomie, c’est une montre intelligente capable de tenir de longues journées, parle Huawei jusqu’à 14 jours d’autonomie l’utiliser sans repos et avec la grande majorité de ses capteurs activés. Cette autonomie inclut d’avoir l’écran allumé ou avec activation par le tour du poignet. La diagonale de ce panneau est d’environ 1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454 points.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

La résolution est plus que suffisante pour voir les messages, icônes et menus de l’horloge sans aucun problème. Elles seront plus que nettes en les regardant et n’auront pas de dents dentelées comme certaines autres horloges avec des résolutions inférieures. La technologie du panneau est AMOLED, donc en termes de luminosité ce sera plus que suffisant pour voir la montre en plein jour. De plus, les couleurs seront vives et accrocheuses..

Cette Huawei Watch GT 2 est une montre haut de gamme dont le prix est abaissé grâce à une offre proche de 50% de son prix. La remise est de 100 euros et laisse la smartwatch avec un prix pour une durée limitée de 119 euros. À ce prix, il est impossible de trouver une montre aux caractéristiques similaires : batterie longue durée, design moderne dans des matériaux haut de gamme, un grand nombre de modes sportifs et de multiples capteurs pour enregistrer les données d’entraînement..