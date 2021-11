La III édition de la Great Mediterranean Race, l’un des événements SUP les plus importants

16/11/2021 à 11h15 CET

Organisé avec un grand succès dans la province d’Alicante et avec un grand afflux de public, l’un des événements de paddle sup les plus attendus de l’année, la III Great Mediterranean Race SUP Race organisé par le Club de sport de Parrès avec le soutien de la IL. Conseil provincial d’Alicante. Le directeur technique de l’événement, Daniel Parrès, a ajouté que «L’organisation a travaillé intensément pour consolider l’événement comme une référence nationale et internationale et la réponse que nous avons eue des clubs a été très satisfaisante, plus de 200 inscrits, un chiffre qui double les inscrits de la dernière édition & rdquor ;. Mettre en avant la fréquentation des clubs sur tout le territoire national et international, mettant clairement en évidence l’importance du test et la croissance et la consolidation de ce sport nautique.

A neuf heures du matin la course élite a commencé, parcouru 13 kilomètres par la mer dans des conditions favorables pour ce sport. À Urbanova, le coup de départ a été tiré par la mer et c’était en même temps que la III Grande Course de la Méditerranée – Semi-marathon de la Costa Blanca 2021 avec son départ à Alicante.

Il est à noter que non seulement les compétitions de Stand Up Paddle SUP de catégorie Elite et Amateur, également les plus jeunes et les plus de 50 ans ont eu l’occasion de démontrer leurs compétences sur une planche. Dans la modalité récréative non compétitive, Rockie, tous les fans de ce sport ont pu participer avec un test très confortable de 2,5 km, dans le but de pouvoir profiter de l’environnement de compétition SUP dans le cadre de l’événement.

Dans la test d’élite masculine, il a été proclamé vainqueur Fernando Perez (01h 26m 12s) du Club du crabe moro, en deuxième position Rui Ramos (01h 27m 32s) du Club Fluvia du Portugal, suivi de Ivan de Frutos (01h 27m 42) de la Club de sport de Parrès. Dans le cas d élite féminine, Victoria Ryzhova (01h 52m 12) de la Club BeWater de Santa Pola a dominé la course dès le départ et a été proclamé vainqueur, Zoé Tourbillon (01h 55 42s) en deuxième position, suivi de Mar Bascuñana (01h 55m 56s), tous deux de Club República SUP d’Alicante.

Podium élite femmes 1èreVictoria Ryzhova, 2ème Zoe Remolina, 3ème Mar Bascuñana

| Club de sport de Parrès

La III Grande Course Méditerranéenne Sup Race a été une compétition avec des caractéristiques très particulières pour plusieurs raisons, l’une d’elles est le parcours, les participants ont profité de trois paysages dans trois villes différentes de la province d’Alicante. Le départ a eu lieu d’Urbanova, Alicante, il a traversé le spectaculaire Les plages d’Elche située dans le Arenales del Sol et le but était dans le Plage de Varadero dans la ville de Santa Pola.

Une caractéristique très importante a été la promouvoir une véritable égalité des sexes dans cette compétition de pagaie SUP. Depuis que la course a été conçue, l’égalité a été évidente, de l’affiche annonçant la course aux prix décernés aux gagnants et aux gagnants, ils ont reçu exactement le même, un Prix ​​en argent de 1 500 euros entre le Gagnants de la catégorie Élite. La montée en puissance de ce sport de mer est indéniable, plus de 200 inscrits et près de 50% de femmes et d’hommes.

Sortie catégorie sous 8 et sous 10

| Club de sport de Parrès