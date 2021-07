‘La Indurain’ célèbre les 30 ans du premier Tour du cycliste navarrais

15/07/2021 à 12:05 CEST

La marche cyclotouriste solidaire Indurance 2021, organisé par le club K1T, se tiendra le samedi 17 juillet prochain et partira, comme chaque année, de Villava, la ville natale de Miguel Indurain.

Le test aura deux voies différentes; le plus court, de 100 kilomètres et une altimétrie totale de 1 452 mètres. Et le long parcours, qui sera 180 kilomètres de déplacement et une altimétrie de 3 133 mètres.

Pour l’édition de cette année, ils se sont inscrits 1 000 cyclistes à un test qui aura des mesures adaptées à la situation du coronavirus. Tous les participants recevront un test d’antigène et tous les protocoles sanitaires établis par les autorités correspondantes seront respectés tout au long de la journée. Aussi, le départ de l’épreuve sera échelonné avec 100 cyclistes pour chaque lot.

D’autre part, l’Induráin de cette année aura une composante spéciale, puisque cela fait 25 ans que Miguel Induráin a remporté la médaille d’or dans le contre-la-montre des Jeux Olympiques de Atlanta 96. Et aussi, 30 ans se sont écoulés depuis que le cycliste navarrais a remporté son premier Tour de France.

Dans la course cyclotouriste, il n’y a pas de classement et, par conséquent, les coureurs qui franchissent la ligne d’arrivée en premier ne sont pas récompensés.

Dans tous les cas, et surtout sur le long terme de l’édition de cette année, la montée vers le Port d’Artésiaga. Ceux qui réalisent les meilleurs temps, tant dans la catégorie masculine que féminine, obtiendront un trophée conçu et inspiré par les trophées que Miguel Induráin a reçus lors du Tour de France, fabriqués avec de l’argile et fabriqués à la main.

Cette édition ne manquera pas non plus invités de luxe qui enfilera le maillot et montera sur le vélo pour accompagner Miguel Induráin pendant la course. Cette année, entre autres, les anciens footballeurs professionnels David Villa et Víctor Sánchez del Amo, l’ex-cycliste Melchor Mauri et les athlètes Abel Antón et Martín Fiz, ambassadeurs de Banco Santander.