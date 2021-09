La Internacional : 1xBit lance un tournoi dédié aux sports électroniques

Pour Parrainer

Les parieurs du monde entier sont invités par 1xBit à parier sur des événements esports et à concourir pour une part du prix 1 BTC.

***

1xBit’s International veut montrer à quel point il est facile de s’amuser vraiment quelles que soient les restrictions. Avec sa livraison fluide de paris cryptés en ligne aux parieurs du monde entier, 1xBit cherche à briser les frontières pour s’assurer que les parieurs profitent d’expériences passionnantes.

L’International 10, qui devait se dérouler du 18 au 23 août 2020, a été initialement reporté du 5 au 15 août 2021. Cependant, il a été reporté. encore plus du 7 au 17 octobre 2021. Ainsi, le tournoi aura enfin lieu et 1xBit est le point de départ.

En septembre, 1xBit lance « The International : Battle for Aegis » dédié à DOTA 2 pour tous les parieurs esports. Un total de 1 BTC, des paris gratuits et des points bonus sont à gagner.

Pour participer, les utilisateurs doivent parier sur des esports en direct ou en ligne, des événements avec une cote de 1,5 ou plus et collecter les clés des paris placés. Plus la mise est élevée, plus vous pouvez collecter de clés. Bien qu’il existe des milliers de clés disponibles à collecter, seulement 41 d’entre elles permettront de déverrouiller le trésor.

Il y a quarante et une clés, quarante et un prix, quarante et un gagnants. Voici les prix :

1ère place : 200 mBTC (1 gagnant)

2ème place : 100 mBTC (5 gagnants)

3ème place : 50 mBTC (5 gagnants)

4ème place : pari gratuit de 5 mBTC (5 gagnants)

5ème place : 1 pari gratuit mBTC (10 gagnants)

6ème place : 5000 points bonus (15 gagnants)

Clarification : un mBTC est une fraction de 0,001 BTC.

Le 1xBit International commence du 17.09.2021 au 17.10.2021.

En plus de ces récompenses disponibles chez 1xBit, la société propose :

Collection e-sport : profitez de parier sur divers esports comme CS: GO, DOTA 2, Starcraft II, Rainbow Six, League of Legends et bien d’autres

Paris anonymes : Il peut être contribué en ligne sans soumettre vos informations privées ou vos détails financiers. 100% d’anonymat.

De nombreuses options de paris : Il existe des milliers de marchés de paris sur plus de 45 sports. De plus, plus de 5 000 machines à sous en ligne, plus de 200 croupiers en direct et bien d’autres peuvent être joués sur 1xBit.

Bonus de bienvenue : vous pouvez réclamer des montants BTC supplémentaires lorsque vous effectuez vos quatre premiers dépôts en tant que nouveau joueur.

Accepte toutes les crypto-monnaies populaires : Chez 1xBit, vous pouvez parier avec plus de 35 crypto-monnaies disponibles, dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et autres.

Paiements instantanés : Vous pouvez obtenir votre argent instantanément crédité sur votre compte une fois que vous demandez un retrait, sans retards ni délais de traitement inutiles.

N’oubliez pas de donner votre accord si vous allez participer à des offres de bonus dans les paramètres de votre compte personnel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Texte et image 1xBit

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le texte et l’offre de cette note sponsorisée sont de la responsabilité exclusive de 1xBit. JournalBitcoin n’a aucun rapport avec cette société ou avec son offre commerciale. Vérifiez les lois de votre pays si vous allez placer des paris en ligne.