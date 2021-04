La jalousie change selon le sexe

30/04/2021 à 15:31 CEST

Une nouvelle étude développée à l’Université norvégienne des sciences et de la technologie conclut que la jalousie est vécue avec des différences notables selon le sexe. Les hommes sont plus affectés lorsqu’une tromperie sexuelle se produit, tandis que les femmes souffrent plus intensément d’une tromperie impliquant une relation amoureuse. De plus, la jalousie semble sans âge: elle commence avant l’âge de 16 ans.

La jalousie n’est pas la même chez les hommes et les femmes. Ils éprouvent une jalousie plus intense lorsque leur partenaire féminine est sexuellement impliquée avec un autre homme, mais ils réduisent leur jalousie si la femme n’est liée qu’émotionnellement ou sentimentalement à une personne du sexe masculin. Chez la femme, les réactions sont complètement différentes: la jalousie est plus profonde lorsque l’homme a une relation amoureuse avec une autre femme, mais diminue si la tricherie est uniquement de nature sexuelle. Pourquoi ce problème se produit-il?

Les chercheurs ont analysé les causes de ce phénomène, qui sont liées à des comportements génétiquement hérités, selon un communiqué de presse. De plus, les spécialistes ont constaté que ces différences deviennent évidentes avant même l’âge de 16 ans. Les résultats indiquent que la jalousie pourrait fonctionner comme une préparation aux expériences de la vie adulte.

Héritage culturel

Selon les résultats de cette recherche, publiés dans la revue Scientific Reports, les attitudes que la plupart des hommes et des femmes adoptent à l’égard de la jalousie trouvent leur origine dans des comportements hérités de génération en génération, et qui survivent même aux avancées socioculturelles ou aux changements induits par le adaptation indispensable à une réalité vertigineuse et en mouvement constant.

Par exemple, l’homme ressent plus de jalousie lorsque la tromperie de la femme est de nature sexuelle en raison d’une peur atavique: devoir subvenir aux besoins d’une famille avec les enfants d’autrui. Cependant, lorsque la femme n’est impliquée que émotionnellement, il y a plus de possibilités de surmonter la situation et de pardonner.

Dans le cas des femmes, une autre peur ancestrale entre en jeu: être laissée seule et impuissante, même avec des enfants impliqués, souffrir de privations financières et ressentir une dérision sociale. Il est évident que lorsqu’un homme s’implique au-delà du sexuel, il est plus susceptible d’abandonner son partenaire actuel que dans le contexte d’une tromperie purement temporaire et sexuelle.

À un jeune âge

Mais les détails flashy sur la jalousie ne s’arrêtent pas là. Les spécialistes norvégiens ont également découvert qu’ils commençaient à être expérimentés beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Même avant 16 ans, les adolescents se sentent comme une sorte de répétition des expériences de la vie adulte. Bref, la jalousie n’est rien de plus qu’une attitude de défense contre une menace spécifique: la perte d’un être cher.

Après avoir analysé les cas de près de 1 300 adolescents âgés de 16 à 19 ans, les scientifiques ont été étonnés de constater que les différences entre les sexes dans la manière dont ils traitent la jalousie sont maintenues quel que soit l’âge. Même lorsque les jeunes n’ont pas enregistré leurs débuts sexuels ou ne maintiennent pas une relation stable, ils manifestent les mêmes paramètres observés chez les adultes.

Cela démontre clairement le poids du conditionnement social et des facteurs héréditaires, qui se transmettent d’une génération à l’autre et façonnent l’univers socioculturel.

Référence

Enquêter sur l’émergence des différences entre les sexes dans les réponses de jalousie dans un large échantillon communautaire dans une perspective évolutive. Helge H. Larsen, Mons Bendixen, Trond Viggo Grøntvedt, Andrea M. Kessler et Leif Edward Ottesen Kennair. Rapports scientifiques (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1038/s41598-021-85997-7

photo: Claudio Scott sur Pixabay.