La jambe cassée de Chris Weidman, la lèvre explosée d’Alistair Overeem, le gonflement “ extraterrestre ” de Joanna Jedrzejczyk et l’orteil mutilé de Jon Jones

Le MMA est un sport violent. Les blessures sont courantes, les combattants devant souvent affronter des problèmes menant à un combat et même faire face à ceux subis dans l’Octogone.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait eu des blessures vraiment désagréables à l’UFC au fil des ans et que nous en ayons vu une autre à l’UFC 261 hier soir.

Chris Weidman s’est cassé la jambe dans les premières secondes de son combat contre Uriah Hall lorsqu’il a tenté de lancer la première frappe du combat.

Le combat a été arrêté immédiatement et Weidman a été étiré du ring, espérons que le poids moyen fera une récupération complète et rapide.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons jeté un regard en arrière sur quelques-unes des autres blessures les plus graves subies au fil des ans dans la promotion.

ATTENTION: Ne continuez pas si vous êtes dégoûté…

Corey Hill à l’UFC Fight Night 16 contre Dale Hartt

Hill a cassé son tibia et son péroné lorsqu’il a tenté un coup de pied dans la jambe dans ce combat en 2008.

Sa jambe s’est pliée dans des angles qui ne devraient pas être possibles et il s’est effondré au sol à l’agonie et le combat a été immédiatement arrêté.

Corey Hill a cassé son péroné et son tibia pendant le combat

Mark Hominick à l’UFC 129 contre Jose Aldo

Joe Rogan décrit l’énorme bleu de la taille d’une balle de tennis au-dessus de l’œil droit d’Hominick comme une “ deuxième tête ” dans les commentaires.

Le gonflement a commencé à apparaître à la suite d’une série de coups de poing et d’avant-bras méchants d’Aldo.

Incroyablement, le médecin n’a pas arrêté le combat instantanément et a permis à Hominick de continuer, mais il a finalement perdu contre le Brésilien.

Mark Hominick a été autorisé à continuer malgré l’hématome Antonio Rodrigo Nogueira à l’UFC 140 contre Frank Mir

Le duo s’est rencontré pour un match revanche à Toronto en 2011 où Mir a infligé une cassure de bras écœurante à son adversaire.

Mir se retrouva en position de montage et enfermé dans une soumission kimura.

Le bras de Nogueira se pencha dans un angle non naturel et se cassa avant qu’il finisse par taper.

Jon Jones à l’UFC 159 contre Chael Sonnen

Jones était une bête de 25 ans et Sonnen était un peu un compagnon de 36 ans, bien que très respecté.

Le couple était tous les deux entraîneurs lors de la saison 17 de The Ultimate Fighter, donc une rivalité se préparait depuis plusieurs semaines avant de se rencontrer.

Jones l’a écrasé au premier tour avec une victoire TKO, mais il a horriblement disloqué son gros orteil dans le processus, bien qu’il ait été inexplicablement capable de mener une interview d’après-combat avec Joe Rogan – alors que son orteil était réparé – avec Jones visiblement dans la douleur. .

“Vous êtes un vrai champion pour avoir même tenté de faire ce travail, alors que vous faites face à l’une des blessures au pied les plus désagréables que j’ai jamais vues”, a déclaré Rogan.

Anderson Silva à l’UFC 168 contre Chris Weidman

Tout le monde connaît celui-ci et si vous ne le faites pas, préparez-vous! Anderson Silva – l’un des meilleurs de tous les temps – était encore à son apogée lorsqu’il a défié Weidman dans la première défense de son titre des poids moyens de l’UFC à la fin de 2013.

Weidman avait stupéfié la communauté des arts martiaux mixtes en détrônant Silva six mois plus tôt.

Au deuxième tour du combat, Silva a lancé l’un de ses coups de pied brevetés, mais il a été si habilement bloqué par Weidman, cela a arrêté Spider dans son élan et pourtant sa jambe a continué à avancer quand son pied s’était arrêté.

Cela a entraîné une rupture nette du tibia du Brésilien et la vue de sa jambe pliée sur le côté a horrifié le public partout.

Leslie Smith à l’UFC 180 contre Jessica Eye

En 2014, les deux femmes se sont battues à Mexico et cela semblait être une affaire de compétition.

Au début du deuxième tour, cependant, Eye a décroché un méchant crochet droit sur Smith et son oreille a explosé avec du sang coulant sur l’octogone.

Inutile de dire que l’arbitre Herb Dean a mis fin au combat, avec des images de l’estomac à l’oreille ouverte de Smith.

Leslie Smith a subi une grave blessure à l’oreille Alistair Overeem à l’UFC sur ESPN contre Jairzinho Rozenstruik

À quelques secondes de la fin de cet affrontement titanesque en décembre 2019, Rozenstruik a débouché une main droite féroce pour mettre Overeem à l’écart, ce qui a fait exploser la lèvre de l’ancien challenger du titre des poids lourds.

Overeem a depuis subi une chirurgie plastique pour trier sa lèvre, mais les scènes étaient tout simplement brutales.

Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248 contre Zhang Weili

Jedrzejczyk a subi un gonflement méchant au-dessus de son œil droit lors de sa défaite contre Weili. Les fans ont remarqué qu’elle ressemblait à une “ extraterrestre ” en raison de l’hématome dont elle souffrait sur le front.

Elle a déclaré qu’elle n’avait subi “ aucune blessure grave ” mais qu’elle était retournée en Pologne pour subir une chirurgie plastique et s’était depuis rétablie complètement.

Joanna Jedrzejczyk ressemblait à une extraterrestre après que le gonflement de son front ait atteint un niveau sérieux Chris Weidman à l’UFC 261 contre Uriah Hall

Une catastrophe a frappé l’UFC 261 alors que Chris Weidman a subi l’une des pires blessures de l’histoire de l’UFC.

Le poids moyen s’est cassé la jambe dans les premières secondes de son combat contre Uriah Hall lorsqu’il a tenté de lancer la première frappe du combat.

Lors de l’impact, la jambe de Weidman s’est cassée et il s’est effondré en arrière avec toute l’arène consternée par ce qui s’est passé.

Le combat a été immédiatement annulé et Hall a décerné le vainqueur lorsque les médecins sont entrés dans l’octogone et sont allés travailler sur Weidman.

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

Weidman a été transporté de l’Octogone sur une civière