La jambe du HS2 Leeds a été mise au rebut, provoquant la fureur du mur rouge | Royaume-Uni | Nouvelles

Jeudi, le gouvernement annoncera un investissement de 96 milliards de livres sterling dans les services ferroviaires des Midlands et du nord de l’Angleterre. Cependant, des rapports suggèrent que le fonds d’amélioration intervient alors que la partie est de HS2 à Leeds sera supprimée. Cela a suscité la fureur dans le nord, le Premier ministre étant accusé de « trahison ».

Dans un article publié dans le Yorkshire Post, M. Johnson semble confirmer que la ligne est du HS2 a été supprimée au profit d’investissements à court terme.

Le Premier ministre a fait valoir que les chemins de fer à grande vitesse comme le HS2 sont « extrêmement lents à construire », mais a noté qu’il y aurait une « nouvelle étude » sur la façon d’atteindre Leeds.

Il a déclaré: « HS2 viendra à Sheffield, ce qui signifie qu’un voyage vers ou depuis Londres ne prendra qu’une heure 27 minutes – exactement la même chose que dans les anciens plans HS2.

« Nous verrons également comment amener HS2 à Leeds, avec une nouvelle étude sur la meilleure façon d’y parvenir.

« Mais le train à grande vitesse est extrêmement lent à construire. Selon le plan initial, élaboré pour la première fois il y a plus de dix ans, le Yorkshire n’aurait pas vu les avantages de notre investissement avant au moins les années 2040.

« La montée en niveau ne peut pas attendre aussi longtemps. »

Malgré le fonds de 96 milliards de livres sterling, destiné à la modernisation des services locaux afin d’améliorer les temps de trajet, les électeurs ont modifié les plans visant à supprimer HS2 pour atteindre Leeds.

Andrew Louie Lewis, de Leeds, a déclaré sur Twitter : « Nous n’allions jamais faire entrer HS2 à Leeds, c’était toujours un mensonge.

« La connexion ferroviaire de la centrale électrique du Nord ne se matérialisera jamais. Les trains dans le nord sont hors de prix, peu fréquents et lents.

« Le Nord a besoin d’investissements ferroviaires, mais tout ce que nous obtenons, ce sont des paroles en l’air du gouvernement. »

Steve Chevalier a également déclaré sur Twitter : « Les électeurs ont-ils vraiment cru aux conservateurs sur la montée en niveau ? Nous savons tous dans le Sud que les conservateurs méprisent les gens du Nord.

« Quand les gens au nord de Watford recevront-ils le message. HS2 Leeds mis au rebut et à la place la ligne actuelle à mettre à niveau, cela signifie aucune capacité supplémentaire et aucune ligne plus rapide. Mais les tarifs vont certainement augmenter. Moins cher à conduire.

James May a ajouté : « Avec les conservateurs qui s’attaquent les uns les autres, se plaignant de ne pas pouvoir abuser de leurs positions pour gagner de l’argent et maintenant ils abandonnent le HS2 à Leeds et le chemin de fer Northern Powerhouse, ils reconstruisent le mur rouge tout seuls ! »

Mike Cherry, de la Fédération des petites entreprises, a déclaré jeudi au Financial Times qu’il reste à voir si les nouvelles améliorations apportées aux services locaux compensent le changement apporté aux plans à grande vitesse.

Il a ajouté : « La confirmation qu’une partie importante du HS2 ne va pas de l’avant sera une grande déception pour les petites entreprises de tout le pays qui tablaient sur sa livraison.

« Les investissements locaux ciblés sont une bonne chose – les détails dévoilés demain révéleront si nous en avons assez ici pour compenser le déficit du HS2.

« Il y aura ceux qui craignent que le programme de mise à niveau ne soit déjà en train de dérailler. »

Henri Murison, directeur du Northern Powerhouse Partnership, a déclaré à l’émission Today de la BBC un « risque réel de déception dans le Nord » si la branche de Leeds du HS2 était supprimée.

Il a ajouté: « Le budget promis, 96 milliards de livres sterling, est inférieur d’environ 30 milliards de livres sterling aux plans précédents et à ce qui nous était proposé.

« Cela signifie de vraies coupures sur la jambe est, de vraies coupures sur la nouvelle ligne à travers les Pennines à travers Bradford. »

Mick Whelan, secrétaire général du syndicat des conducteurs de train Aslef, a également accusé le gouvernement d’utiliser « de la fumée et des miroirs » et a ajouté : , de retour sur la carte industrielle et économique.

« Au lieu de cela, les conservateurs nous laissent tomber. Ce gouvernement est un gouvernement de promesses non tenues.

« Il a annoncé Northern Powerhouse Rail un nombre incroyable de 60 fois – et je le sais parce que nous avons compté – et maintenant il met le projet à la poubelle. »