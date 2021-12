La Japonaise Yamaguchi monte à Huelva avec son premier titre mondial

19/12/2021 à 13:03 CET

.

les Japonais Akane Yamaguchi elle a remporté ce dimanche à Huelva avec son premier titre de championne du monde après avoir vaincu lors de la finale disputée au Palacio de los Deportes Caroline marin à la taïwanaise Tai tzu ying, numéro 1 au classement international et vice-champion olympique.

La Japonaise, qui avait décroché la seule médaille de bronze à la Coupe du monde de Nankin (Chine) en 2018, est montée cette fois sur la plus haute marche du podium après avoir battu sa rivale 21-14 et 21-11 en 39 minutes de jeu, alors que l’équilibre avant ce duel était de 10-7 pour Taï, mais le numéro 3 mondial a conquis l’or avec un jeu plus solide et décisif.

La finale a commencé par de courts échanges et de nombreux échecs des deux joueurs, qui ont essayé de se tester, mais peu à peu ils ont élevé le niveau pour offrir un grand spectacle, dans lequel Taï a ouvert un écart de trois points (7-4), qui a neutralisé Yamaguchi (7-7).

La Japonaise ne s’est pas arrêtée là et avec un tir clair et l’œil de faucon en sa faveur, elle est allée de l’avant pour se reposer et avait quatre points d’avance (15-11), alors que la numéro 3 mondiale a affiné son jeu, minimisé les erreurs et savait comment bouger très bien Taï, qu’elle n’était pas à l’aise, avec quoi avec un partiel de 6-3 elle s’est adjugée la première manche par 21-14 en 18 minutes.

Yamaguchi Elle s’est montrée plus précise et énergique que la vice-championne olympique au début du deuxième tour. Elle est allée 4-1 avec une bonne défense et un grand choix de tirs, mais la Taïwanaise a également affiché son répertoire et a égalé ses forces pour prendre l’avantage (7-4).

Dans le duel Taï il a raté le filet et un coup final de Yamaguchi l’a amené 11-9 à la pause. À partir de là, Taï Tzu ying tout mis pour faire la différence, mais la défense titanesque de Akane Yamaguchi et ses coups gagnants l’ont placée aux portes de l’or (18-10).

Tout est allé au joueur japonais et au joueur de Taipei chinois il échouait dans sa frustration et son blocage, il ne pouvait donc marquer qu’un seul point avant la finale 21-11.

Le vice-champion olympique s’est qualifié pour la finale après avoir battu les Chinois il bing Jiao par 21-17, 13-21 et 21-14 en 57 minutes de match disputé.

De son côté, dans un autre duel également à égalité pour accéder à la finale, Yamaguchi a battu la Chinoise par un doublé 21-19 Zhang Yi mec en 43 minutes.

De cette façon, les Chinois Het Bing Jiao Oui Zhang Yi mec ils occupaient la troisième marche du podium lors de la remise des médailles.