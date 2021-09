La jeune boxeuse Jeanette Zacarías reste dans le coma après avoir reçu un brutal KO

C’était une de ces images qui ne devraient jamais être produites entre les cordes d’un anneau mais qui arrive malheureusement de temps en temps. C’est arrivé le week-end dernier, dans le GYM Gala Boxe contesté dans le Stade IGA de Montréal (Canada).

L’un des matchs de la soirée était celui qui mesurait le local Jetée Maria avec le jeune mexicain Jeanette Zacarías Zapata, qui menait son premier combat loin de son pays après ses débuts en 2018.

Le combat a été convenu à six rounds et dans les dernières secondes du quatrième round Jetée Maria conduit aux cordes Chaussure. Voyant la punition que recevait le Mexicain, l’arbitre a décidé à juste titre, peut-être tardivement, d’arrêter le combat. La chose la plus inquiétante s’est produite ensuite. Et est-ce que tandis que le boxeur local a célébré la victoire, son adversaire s’est fané et convulsé, jusqu’à ce qu’elle soit allongée sur la toile. La boxeuse québécoise a remporté sa quatrième victoire en tant que professionnelle et sa deuxième en avance, ce qui donne une idée de sa puissance de frappe.

Après son admission à l’hôpital, il y a eu de bonnes nouvelles au sujet de Jeanette, originaire de Aguascalientes, qui a un dossier de 2-4 et avait déjà été éliminé trois fois auparavant. Le dernier, en mai dernier, dans le combat avant celui de Canada.

Tel que rapporté par promoteur Yvon Michel, Jeanette Zacarías n’a pas encore repris connaissance à l’hôpital, c’est pourquoi ils ont décidé de «la mettre sous sédatif pour que son corps et son cerveau puissent se reposer. Les médecins ne lui ont pas accordé beaucoup de crédit, mais ils ont constaté que sa situation s’est nettement améliorée. Les deux à cinq prochains jours seront très importants et la maintiendront sous sédation pendant cette période », pouvait-on lire sur ESPN.

Et l’on craint que la punition subie ne laisse une séquelle à Jeanette, au point que “les six prochaines semaines seront importantes pour déterminer s’il y a des dommages et quels dommages il peut y avoir”.

De MD, nous avons confiance en une récupération rapide et précise de Jeanette.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction