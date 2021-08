La jeunesse attire l’attention des entreprises FinTech dans un contexte de numérisation rapide

Les innovations numériques ont rendu impératif la montée en compétences et la reconversion, en particulier pour les jeunes générations.

Le monde accélère numériquement à un rythme rapide, avec au moins 84 % des entreprises du monde numérisant de plus en plus leurs opérations. Cela conduira inévitablement à la suppression d’un plus grand nombre d’emplois, avec un plus grand nombre d’employeurs à la recherche de professionnels dotés de nouvelles compétences numériques.

Un rapport de “FICCI, NASSCOM & EY” Future of Jobs in India – a 2022 perspective ” indique que d’ici 2022, 9 pour cent des Indiens occuperont des emplois qui n’existent pas aujourd’hui et 37 pour cent de la main-d’œuvre indienne seraient employés dans emplois avec des compétences radicalement modifiées.

«Dans un pays avec la deuxième plus grande base d’utilisateurs d’Internet et l’un des écosystèmes de startups à la croissance la plus rapide, les startups fintech proposent de nouveaux produits pour plaire aux jeunes Indes. Le jeune groupe démographique indien connaisseur en technologie adopte considérablement l’innovation dans les paiements numériques. Ils sont prêts à aller au-delà de l’utilisation intensive de l’argent liquide et à utiliser leurs téléphones portables pour effectuer des paiements en quelques clics et appuis. Même en matière d’emploi, les fintech progressistes doivent parier sur les jeunes employés passionnés par la technologie et apportant un changement positif dans le monde qui les entoure. Ils doivent investir dans des programmes de formation et diverses activités internes pour aider ces jeunes recrues à améliorer leurs compétences et à maintenir un sain équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Chez Pine Labs, nous avons des programmes d’engagement continu avec nos jeunes employés qui les aident à faire mieux. Maintenir des sessions internes régulières pour faire une pause dans le travail aide à réduire leur fatigue et à rester énergisé », a déclaré Kush Mehra, directeur commercial de Pine Labs.

Les innovations numériques ont rendu l’amélioration des compétences et la reconversion impérative, en particulier pour les jeunes générations. Avec l’une des populations les plus jeunes au monde, l’Inde a le potentiel pour devenir la plaque tournante mondiale des compétences et pour cela, les jeunes professionnels et employeurs devront déployer des efforts collectifs. Les entreprises de fintech à tous les niveaux ne font pas seulement des efforts clairs pour améliorer leurs compétences, mais développent également des modèles pour les maintenir engagées et les aider à s’épanouir sur le lieu de travail.

« À l’ère d’une main-d’œuvre numériquement intelligente, il est tout aussi important pour les jeunes professionnels de se perfectionner et d’acquérir une expérience pratique des technologies émergentes, afin d’être au fait de l’industrie. Fiserv est une organisation multigénérationnelle et il est extrêmement important pour nous de perfectionner les talents à tous les niveaux et à tous les âges. Chez Fiserv, notre groupe de ressources pour les employés YoPro, récemment lancé en Inde, est spécialement conçu pour aider à alimenter la croissance et le développement des associés au début de leur carrière chez Fiserv », a déclaré Vishal Pratapwant, responsable de l’ingénierie et de l’innovation, Fiserv Global Services. Et le sponsor exécutif YoPro.

Comment la numérisation modifie le comportement d’épargne et d’investissement des particuliers

Nous ne pouvons pas nier le fait que les millennials constituent la plus grande fraction de la population mondiale, pourtant, ils n’ont jamais reçu une attention sérieuse de la part des banques traditionnelles. La jeune génération a été un segment inexploité et privé des avantages et des services simplifiés qu’elle mérite. Il existe donc plusieurs Fintechs qui s’adressent exclusivement aux jeunes.

« Le paysage fintech de l’Inde est à l’aube d’une évolution remarquable, mais l’expérience du crédit et de la banque, en particulier pour les jeunes, est loin de l’expérience globale du consommateur. Aujourd’hui, les milléniaux indiens et la génération Z sont habitués aux meilleurs produits technologiques du monde et ont donc une barre élevée d’expérience client. Et chez slice, nous nous concentrons sur la réalisation de ce changement dans l’espace de cartes pour les jeunes. Je crois fermement que pour les institutions financières d’aujourd’hui, il est impératif de constituer une équipe habilitée par la technologie qui peut réinventer l’expérience client avec de meilleurs produits/services », a déclaré Rajan Bajaj, fondateur et PDG de slice.

Les jeunes férus de technologie réinventent l’expérience client en préférant les opérations bancaires simplifiées et en étant prêts à tout obtenir d’un simple toucher sur l’écran d’un mobile.

« La numérisation accrue a accéléré l’adoption des solutions fintech dans notre pays. Bien que cela ait conduit à un boom dans le domaine de l’emploi dans les technologies financières, cela a ouvert de multiples opportunités d’emploi pour la main-d’œuvre avec des rôles et une rémunération très compétitifs. Nous embauchons de jeunes professionnels de divers collèges et universités en fonction de leurs aptitudes, de leur enthousiasme et qui souhaitent développer leurs compétences dans la bonne direction. Conscients de l’équilibre travail-vie dans le monde hybride d’aujourd’hui, nous pensons certainement qu’il est nécessaire que les organisations se concentrent sur le développement personnel et le bien-être psychologique en ces temps difficiles. Chez Rupifi, nous assurons la plus grande flexibilité dans les heures et le lieu de travail, les congés sans définition, le soutien en santé mentale, le conseil et la sensibilisation pour tout le monde dans la façon dont nous prenons soin les uns des autres et faisons en sorte que la jeune équipe se sente chez elle », a déclaré Rupal Rajal. , Head – People Operations chez Rupifi.

