La joie de GB News alors que la campagne de boycott des annonceurs a réellement AUGMENTÉ la chaîne | Royaume-Uni | Nouvelles

GB News a été lancé il y a un peu plus de 10 semaines et a suscité à la fois des éloges et des critiques au cours de sa diffusion. La chaîne s’engage à “donner la parole aux collectivités régionales qui se sentaient exclues de la conversation nationale”. Cependant, des campagnes ont été lancées lorsque GB News a commencé à appeler les annonceurs à boycotter la chaîne.

Le site Web boycottgbnews.org a une liste d’annonceurs qui ont cessé de diffuser des publicités sur la chaîne.

Il s’agit notamment de Bosch, Ikea, Kopparburg et Ovo Energy.

La dernière à avoir retiré des publicités était Sainsbury’s, qui a publié une déclaration le 6 août disant: “Actuellement, nous n’avons aucune publicité prévue avec GB News. Nous avons eu une campagne qui est maintenant terminée.”

Le site répertorie également des sociétés comme Halfords, National Lottery et Sky comme faisant toujours de la publicité.

Alors que ceux qui souhaitent boycotter GB News peuvent considérer les marques en supprimant leurs publicités comme une victoire, un récent sondage a révélé que cela aurait en fait donné un coup de pouce à la chaîne.

Un sondage de 1 000 personnes réalisé par CT Group, commandé par GB News, a déclaré que « les marques de biens de consommation ne devraient pas adopter d’opinions politiques manifestes ».

Parmi les personnes interrogées, 57% ont convenu que les marques ne devraient pas adopter des « croyances politiques manifestes ».

Et seulement 15 pour cent n’étaient pas d’accord avec la déclaration.

Lorsqu’on a demandé aux personnes interrogées si le boycott d’un annonceur rendait les gens plus susceptibles de se brancher sur le réseau d’information, 29 % ont confirmé qu’il le ferait.

C’était plus du double des 14% qui ont déclaré avoir désactivé GB News en raison de la controverse des annonceurs.

Commentant l’enquête, le député conservateur Brendan Clarke-Smith a déclaré: “Ces résultats montrent les risques que prennent les entreprises lorsqu’elles laissent leurs stratégies de marketing être dictées par ceux qui sont engagés dans la culture de l’annulation.

“Comme toujours, ces foules en ligne créent du bruit, ce qui est attiré par les médias grand public, mais la grande majorité des gens normaux veulent juste que les entreprises se concentrent sur la vente des bons produits aux bons prix.”

Et GB News a quand même connu des victoires malgré la campagne contre les annonceurs.

La chaîne a tweeté le 22 août : « Aujourd’hui marque notre 10e semaine d’antenne !

“Nous avons déjà :

Le pic d’audience de Beaten Sky News – 5 fois !A obtenu le temps de visionnage le plus élevé de toutes les chaînes d’information britanniquesAvait près d’un milliard de visites en ligne

“Nous donnons une voix aux personnes qui se sont senties exclues de la conversation nationale.”

La chaîne a également présenté l’ancien leader de l’UKIP Nigel Farage, qui anime sa propre émission à 19 heures du lundi au jeudi.

L’impact de M. Farage s’est certainement avéré fructueux puisque le 28 juillet, son créneau de 19 heures a attiré plus de téléspectateurs que la BBC et Sky.

L’émission GB News de M. Farage a été regardée par 107 700 téléspectateurs, tandis que Outside Source de la BBC a été regardée par 93 300 téléspectateurs.

En comparaison, l’émission de Sky, Sky News Tonight, a été regardée par 35 200 personnes.