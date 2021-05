La joie facile des entraînements difficiles en VR de Supernatural

La première fois que je me suis entraîné en VR, c’est arrivé par accident. Je suis sorti de ma première session de Beat Saber, clignant des yeux et dégoulinant de sueur, venant de déballer un Oculus Quest 2 une heure plus tôt, ma seule expérience VR précédente quelques années plus tôt avec le Google Daydream désormais oublié.

En tant qu’éditeur de ce site Web, j’ai beaucoup lu sur la VR – nous couvrons en détail les meilleurs jeux et accessoires Oculus Quest 2 – mais je ne m’attendais pas à tomber aussi fort et aussi rapidement pour cela que moi. C’est peut-être la pure nouveauté de tromper votre cerveau en lui faisant croire que vous n’êtes pas dans la même maison, la même pièce, dans laquelle vous vivez et travaillez depuis 18 mois. C’est peut-être la nature propulsive de l’entrée elle-même – les jeux ne répondent pas simplement aux mouvements de déclenchement de mes pouces et de mes doigts, mais toute ma main, mes bras, ma tête. C’est la plénitude de l’expérience qui m’a séduit.

Contrairement à la plupart des notifications d’entraînement, je n’en veux pas à celles que je reçois à propos de Supernatural. Encore.

Donc, après cette première session de jeu Beat Saber, et sachant que je me suis entraîné moins que je ne le souhaiterais au cours des derniers mois, j’ai recherché Supernatural, l’application de fitness à 20 $/mois qui reprend des aspects de Beat. Saber et ajoute de la musique reconnaissable (sans DLC), un accent sur les mouvements de tout le corps avec des squats et des fentes dans un espace à 360 degrés, et des entraîneurs qui vous gardent motivé tout au long de chaque session d’environ 25 minutes.

Malgré la compréhension des critiques adressées à Supernatural – que c’est beaucoup trop cher, qu’il manque de gamification ou de support multijoueur, et qu’il n’ajoute rien au canon du jeu de rythme existant – j’ai rapidement craqué pour tout ce que le service fait bien. Vous plaçant dans de beaux paysages éloignés (bien que de faible résolution certes) pour atteindre des cibles se dirigeant vers vous à des vitesses et des angles variables sur une liste de lecture de chansons populaires, la voix désincarnée d’un entraîneur que vous voyez pendant quelques minutes au début et à la fin de l’entraînement qui vous motive au fur et à mesure, j’ai commencé à attendre chaque séance avec impatience, même lorsque mon téléphone me dérange tous les matins pour “me rencontrer [my] formateur en 15 minutes. “

Je suis moins intéressé à évaluer Supernatural comme un entraînement seul, pour lequel je peux perdre de l’intérêt avec le temps comme je le ferais pour tout autre, et plus sur la façon enivrante de la réalité virtuelle m’aide à oublier que je fais quelque chose que je ne trouve pas particulièrement agréable sous d’autres formes. Je n’ai jamais été satisfait d’un tapis roulant ou d’un vélo stationnaire, préférant être sur le terrain de tennis ou de basket-ball avec des amis.

Mais les débuts de Supernatural dans les premiers mois de la pandémie ont provoqué la même révolution mineure dans le monde de la réalité virtuelle que Peloton pour les accros au spin qui ne pouvaient plus assister aux cours en personne dirigés par leurs instructeurs préférés. Je me souviens avoir vu les distinctions pour les deux services se répandre à la mi-2020 en me demandant à quel point un entraînement VR pouvait être efficace (et potentiellement inconfortable).

Il s’avère que cela peut être assez puissant. Les entraînements surnaturels sont divisés en trois pistes : intensité faible, moyenne et élevée, avec des options pour chacune de durées variables, bien que la plupart aient entre deux et cinq chansons dans leurs listes de lecture. La majeure partie des coûts d’abonnement est consacrée aux licences musicales, car les chansons sur lesquelles vous rebondissez sont des succès reconnaissables de presque tous les artistes et genres populaires. (Supernatural reflète chaque liste de lecture d’entraînement sur Spotify si vous souhaitez les retrouver.)

Source : Surnaturel

L’un de mes récents favoris, intitulé Shower Songs, combinait une reprise de la célèbre merveille d’A Crowded House, “Don’t Dream It’s Over”, avec “Make Me Feel” de Janelle Monae, “Call Your Girlfriend” de Robyn, The “Blinding Lights” de Weeknd et “Closer” de Tegan et Sara. Vous payez pour l’accès à la musique, bien sûr, mais surtout la curation, la façon dont le résultat final semble être plus que la somme de ses parties et, principalement, pour la poussée supplémentaire vers la fin de la piste finale, lorsque vous êtes particulièrement épuisé, de la part de l’instructeur qui vous encourage à « trouver votre moment » et « vous-même à le traverser ».

Comme d’autres entraînements qui combinent cardio et pleine conscience, avec un accent particulier sur l’amélioration de soi et la découverte, Supernatural est facile à critiquer pour sa tentative de créer une communauté autour d’une culture, en particulier lorsque la mécanique de l’entraînement réel – en utilisant vos contrôleurs Oculus Touch pour glisser sur les cibles entrantes sur un rythme musical – peut être facilement reproduit dans un certain nombre d’autres options moins chères sur la plate-forme. Mais après avoir essayé la plupart des concurrents sur la plate-forme, rien ne me donne envie de revenir, jour après jour, ruisseler de sueur sans ménagement sur un tapis au milieu de mon bureau.

Je ne sais pas si je vais dépenser les 180 USD pour un abonnement annuel à Supernatural une fois mon essai gratuit terminé. Je le ferai probablement parce que Dieu sait que j’ai dépensé plus pour des choses plus stupides au cours de la dernière année, et même si je l’utilise quelques fois par semaine, je me sentirai quelque peu validé dans ma décision. Mais plus important encore, j’ai découvert la réalité virtuelle comme un véhicule vraiment merveilleux pour le mouvement, le genre de mouvement inconscient et sans entraves qui était littéralement impossible avant la réalité virtuelle sans attaches il y a quelques années à peine. Oui, vous avez besoin d’un espace suffisamment grand pour vous déplacer en toute sécurité, mais connaître l’écosystème Oculus au cours des dernières semaines a été, d’autant plus que quelqu’un venant de la dualité connue des consoles et des téléphones, tout simplement joyeux. J’aime l’empiètement de Facebook sur Oculus aussi peu que la personne suivante, mais il y a des primes ici si vous savez où chercher.

