La jolie grenouille météo de Google arrive enfin sur les appareils Nest Hub

Les appareils Nest Hub de Google ont reçu une mise à jour majeure en février de cette année avec des alarmes de lever de soleil, des notes adhésives familiales et un tas d’autres fonctionnalités. La mise à jour a également introduit un nouveau fond d’écran Weather Frog, qui, étonnamment, était initialement limité aux écrans intelligents Lenovo. Près de trois mois plus tard, Weather Frog de Google est enfin devenu largement disponible sur les Nest Hub et Nest Hub Max de première génération (via 9to5Google).

Si vous possédez un Nest Hub ou Nest Hub Max, vous pouvez désormais activer l’arrière-plan Weather Frog à l’aide de l’application Home Companion. Vous devrez vous rendre dans les paramètres de l’appareil> Cadre photo> Expérimental pour le trouver. Sinon, vous pouvez simplement dire “Hey Google, change le cadre photo”.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une fois que vous avez choisi l’arrière-plan Weather Frog, vous verrez l’heure s’afficher dans le coin inférieur gauche de l’écran de votre Nest Hub, avec la météo actuelle et les prévisions pour les deux prochains jours apparaissant à côté. Toutes vos notes, rappels et autres notifications s’afficheront sur la droite. Étonnamment, l’arrière-plan n’est actuellement pas disponible sur le Nest Hub de deuxième génération, qui est l’un des meilleurs écrans intelligents du marché.

Google testait le Weather Frog sur le Nest Hub depuis septembre de l’année dernière. L’arrière-plan est continuellement mis à jour tout au long de la journée, en fonction de la météo extérieure.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pas de nid ? Aucun problème!

Vous cherchez des alternatives au Nest Wifi ? Voici les meilleures options.

Le Nest Wifi de Google est peut-être l’un des matériels de réseau maillé les plus connus sur le marché, mais c’est loin d’être la seule option disponible. Si vous cherchez des alternatives, il y en a beaucoup – et beaucoup d’entre elles font exploser Google.