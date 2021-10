La jolie vidéo Galaxy Unpacked Part 2 de Samsung fait allusion aux pliables, plus de couleurs

Samsung a prévu quelque chose de coloré pour son prochain événement Galaxy Unpacked, et le dernier teaser suggère qu’il a quelque chose à voir avec les pliables.

Vendredi, Samsung a publié une vidéo teaser (ci-dessous) pour l’événement mettant en vedette de petits extraterrestres dans une usine « Galaxy Studio ». La vidéo montre les extraterrestres faisant défiler de manière ludique une palette de couleurs sur un écran d’ordinateur.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ne sont pas mentionnés dans la vidéo, mais une ligne de texte à la fin de la vidéo laisse entendre qu’ils pourraient être au centre de l’événement.

Préparez-vous à dévoiler quelque chose qui vous ressemble.

Il est difficile de ne pas associer cela aux pliables de Samsung, et cela suggère que nous pourrions avoir plus d’options de couleur pour les appareils.

Samsung propose déjà des options de couleur exclusives pour bon nombre de ses appareils Galaxy, et le Z Flip 3 a déjà pas mal d’options, au cas où vous seriez curieux de savoir quelle couleur Galaxy Z Flip 3 vous devriez acheter. Cependant, la vidéo suggère qu’il pourrait y avoir une gamme beaucoup plus complète de sélections de couleurs. Le premier teaser de Samsung parlait également de refléter son individualité à travers la technologie et de vivre la vie de « de nombreuses manières colorées, intéressantes et uniques ».

Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous demander si le teaser a quelque chose à voir avec la mise à jour One UI 4, qui est actuellement en version bêta. La dernière version a présenté le point de vue de Samsung sur le thème dynamique de Material You, et le premier teaser a montré une boucle de plusieurs applications Samsung, ce qui nous porte à croire qu’il sera question de One UI lors de l’événement.

Avec le lancement de Google Pixel 6 avant le Galaxy Unpacked Part 2, Samsung pourrait être éclipsé par l’un des meilleurs téléphones Android de l’année. Pour l’instant, il faudra attendre de voir ce que Samsung a dans sa manche, puisque nous n’attendons le Galaxy S21 FE qu’en janvier.

