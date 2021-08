La jonglerie du prince Harry ridiculisée alors que l’hôte australien imite “Big Hazza” – “Quelle blague” | Royale | Nouvelles

in

L’animateur du petit-déjeuner d’Australian Today, Karl Stefanovic, a déchiré le prince Harry après avoir fait une apparition surprise lors du 40e anniversaire de Meghan Markle, où il a été vu en arrière-plan en train de jongler. M. Stefanovic a déclaré qu’il semblait qu’Harry avait été mis dans la “niche du chien” et s’est moqué de sa jonglerie. L’animateur est allé plus loin avec une vidéo de lui en train de jongler en arrière-plan lorsque la caméra l’a coupé dans un clip hystérique.

S’exprimant dans l’émission Today, M. Stefanovic a déclaré qu’il était “cool” de voir le prince Harry en arrière-plan de la vidéo de Meghan où il a été vu à travers la fenêtre en train de jongler.

Il a dit qu’il avait l’air d’être “revenu tard du pub” et qu’il avait été mis dans la “niche”.

La caméra est revenue au studio alors qu’un clip de M. Stefanovic jonglant était joué en arrière-plan alors qu’il l’appelait “une grosse blague”.

Le clip a été diffusé alors que l’animateur poussait sa co-animatrice Sophie Walsh à l’écart pour que les gens puissent se concentrer sur la vidéo.

Le couple a également attaqué Meghan Markle à la suite de l’annonce de son nouveau projet pour remettre les femmes au travail après la pandémie de coronavirus.

Mme Walsh ne pouvait pas croire que Meghan « faisait la leçon » aux gens sur le fait de les remettre au travail lorsqu’elle a quitté sa vie de royal senior.

On pense également que les Sussex prendront plusieurs mois de congé de maternité après la naissance de leur fille, Lilibet.

Mme Walsh a déclaré à l’émission: “J’aime qu’elle enseigne aux gens sur le retour au travail et elle a quitté son emploi de royale après moins de deux ans.”

M. Stefanovic a également déclaré que Meghan parlait bizarrement et qu’elle ne savait pas pourquoi elle ne “parlait pas normalement”.

Meghan a partagé une vidéo d’anniversaire sur son site Web Archewell où elle a parlé avec l’actrice Melissa McCarthy de la vie et de son nouveau projet.

Le couple a discuté entre autres d’une réunion de Suits avec Meghan révélant sa campagne 40×40 qui cherche à ramener les femmes sur le lieu de travail.

Elle a déclaré dans la vidéo: “Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à mentorer une femme qui se mobilise pour réintégrer le marché du travail.

La famille royale a partagé ses vœux d’anniversaire sur ses réseaux sociaux, en publiant plusieurs images de Meghan avec le prince Harry et la reine.

Mais certains pensent que Meghan a attaqué la famille royale à la suite d’une déclaration publiée sur son site Web.

Elle écrit : “Le temps que vous donnez peut contribuer à une vague mondiale de service et déclencher un impact significatif dans nos propres communautés et à travers le monde.”

La déclaration a « la vague mondiale de service » plafonnée et écrite en caractères gras.

Lorsque Meghan et Harry ont quitté la famille royale, le palais de Buckingham a publié une déclaration qui disait : « Suite à des conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et fonctions qui accompagnent une vie de service public.