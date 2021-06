La Jordan 191 de Michael Schumacher mise en vente

L’emblématique Jordan 191, dans laquelle Michael Schumacher a fait irruption sur la scène de la Formule 1, a été mis en vente.

Déjà, cette voiture était, et continue d’être, l’une des plus mémorables de l’histoire de la F1, arborant sa livrée verte et bleue inspirée de la 7 Up.

Ce n’est pas seulement l’apparence qui fait la réputation de la Jordan 191 – elle a également fourni des débuts en Formule 1 au pilote qui est devenu l’un des plus grands que la série ait jamais vus.

Schumacher a été recruté par Jordan pour le Grand Prix de Belgique 1991, en remplacement de Bertrand Gachot emprisonné.

Il s’est avéré qu’il avait menti au propriétaire de l’équipe, Eddie Jordan, au sujet de son expérience de pilotage sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais toute frustration a rapidement disparu une fois que Schumacher a montré ce qu’il pouvait faire lorsqu’il en avait l’occasion.

En qualification P7, Schumacher avait égalé le meilleur résultat de la saison de Jordan, et bien que des problèmes d’embrayage l’aient contraint à l’abandon dans le premier tour de la course, il avait déjà attiré l’attention du paddock.

Schumacher est devenu célèbre dans les années à venir en remportant sept titres de pilotes au cours de ses relais avec Benetton et Ferrari. Désormais, le public a la possibilité d’acheter la Jordan 191, un morceau d’histoire qui marque l’endroit où tout a commencé.

Bien sûr, ce ne sera pas bon marché. Le concessionnaire automobile historique Speedmaster Cars veut 1,25 million de livres sterling pour qu’un accord soit conclu.

“C’était tellement facile à conduire”, a déclaré Eddie Jordan à Motor Sport en décrivant la 191.

« Facile à conduire, très beau et rapide tout de suite – souvent bon signe !

Speedmaster Cars déclare que la 191 reste en bon état de fonctionnement, avec le moteur Ford HB.

« Plus récemment, la voiture a été présentée au Masters Historic Race Weekend à Donington Park en 2021 », ajoute leur description.

“Complet avec équipement de démarrage comprenant un préchauffeur, un dossier historique impressionnant comprenant un certificat d’authenticité, une voiture modèle signée Schumacher et le volant de course d’origine encadré dans une vitrine.”

Vous trouverez plus d’informations sur le Jordan 191 et comment l’adapter au vôtre ici.

