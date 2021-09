“La Jordanie aurait en moyenne 40 points par match dans la NBA actuelle”

Le passé et le présent sont constamment mêlés. Et pas parce qu’aujourd’hui est une conséquence d’hier (ça aussi), mais parce que les comparaisons entre différents baskets sont le pain quotidien d’une NBA qui vit de récit et de discours. Du débat, de la discussion, du désaccord et des déclarations croisées entre ceux qui étaient, et ceux qui sont. L’opinion publique, ce lieu où se livrent les batailles qui décident des guerres, se charge d’examiner de près chaque phrase, chaque opinion fondée ou non… et de juger. Et le retourner est très compliqué pour certains joueurs qui portent le label, à partir du moment où ils le gagnent (avec plus ou moins de raison) jusqu’à ce qu’ils se disent au revoir avec un héritage parfois éternel et d’autres fois, assez discutable.

L’une de ces stars qui a une opinion publique écrasante en sa faveur est Michael Jordan. Une divinité, divinisée à l’extrême, pratiquement sans détracteurs et avec une capacité pour le fan moyen de le défendre sans honte, rarement vu dans l’histoire de la NBA. Même The Last Dance, ce documentaire qui a animé les quarantaines et fait le tour du monde, n’a pas nui à son image, bien qu’il se soit montré (et défendu cette position) comme, pour le moins, un partenaire avec pas mal de comportements douteux et beaucoup d’indifférence envers les autres.

Même cela n’a pas blessé Jordan, une divinité humaine, un homme qui transcende les fans et est considéré, presque unanimement, comme le plus grand joueur de tous les temps. Elu meilleur athlète du XXe siècle, personne ne semble lui faire de l’ombre, et les voix qui élèvent LeBron James sont timides et le mettent, au moins, à la hauteur de His Airness, un champion des six anneaux qui a dominé les années 1990, était un double champion olympique et probablement le meilleur et le plus vorace entraîneur que le monde du basket-ball ait jamais vu.

Le énième compliment

Le dernier à se rendre à la figure éternelle (et éternelle) de Jordan fut un homme qui fut l’un des protagonistes de la génération immédiatement suivante : Allen Iverson. La base est entrée dans ce débat qui compare le présent avec le passé, qui prédit l’échec retentissant de chaque génération en fonction de la commodité et du sentiment d’appartenance et a toujours des personnages comme Charles Barkley, Shaquille O’Neal et d’autres analystes (pour les appeler en quelque sorte) toujours comme protagonistes. Aussi à des gens comme Scottie Pippen et d’autres athlètes de l’époque, chargés de récupérer leur héritage et de s’assurer qu’ils sont meilleurs que les joueurs d’aujourd’hui. Et si Magic Johnson défendait ses Lakers contre Jordan dans cet hôtel à l’extérieur du village olympique, à Barcelone 92, sont, curieusement et principalement, les stars des années 90, qui ont monopolisé ce débat.

L’un des arguments récurrents est celui qui dit que les joueurs du passé ne pouvaient pas jouer dans la NBA actuelle… et vice versa. Cependant, Il semble qu’Iverson ait tout compris, du moins en ce qui concerne la Jordanie. Interrogée sur la comparaison entre les époques, la légende des Sixers a déclaré que Jordan “aurait en moyenne 40 points dans la NBA actuelle”. Et il l’a défini comme le “Jésus noir”. Une déclaration qui montre que, bien qu’il y ait des doutes sur l’adaptabilité de certains joueurs à une époque différente de celle qu’ils ont été (hommes de grande taille à l’âge de triples…) Jordan est transversal à cet égard. Ce serait le meilleur de tous. C’est du moins ce qu’ils disent.