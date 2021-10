La joueuse de tennis Ajla Tomljanovic, qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

18/10/2021

Le joueur de tennis australien Ajla Tomljanovic, numéro 43 de la WTA, remporté par 6-2 et 6-4 dans une heure et trente-quatre minutes au Russe Liudmila Samsonova, numéro 42 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Avec ce résultat, la joueuse australienne sera en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Les données du match montrent que la joueuse de tennis australienne a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, a eu une efficacité de 95% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a atteint 65% des points de service. Quant à la Russe, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu 94% d’efficacité, commis 4 doubles fautes et réussi à remporter 51% des points de service.

Le tournoi WTA Moscou Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 46 joueurs s’affrontent, dont 22 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 16 et le 24 octobre à Moscou.