La joueuse de tennis Alexandra Dulgheru bat Yafan Wang au tour de qualification

24/05/2021 à 16 h 00 CEST

Le joueur de tennis roumain Alexandra Dulgheru, numéro 444 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros par 6-3 et 6-1 à Yafan Wang, Joueur de tennis chinois, numéro 119 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour participer à Roland-Garros.

Pendant le match, Dulgheru a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, au premier service, il a été efficace à 93%, n’a commis aucune double faute et a réalisé 71% des points de service. Quant à la joueuse chinoise, elle a réussi à casser le service à une occasion, son efficacité était de 95%, elle a commis 4 doubles fautes et a réalisé 48% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas s’affrontent pour obtenir le plus de points possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des concurrents. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.