La joueuse de tennis Ana Bogdan parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de la joueuse de tennis Elisabetta Cocciaretto

30/05/2021

Le à 15:45 CEST

Ana Bogdan, roumaine, numéro 102 de la WTA, remportée en une heure et onze minutes par 6-1 et 6-3 à Elisabetta Cocciaretto, joueuse de tennis italienne, numéro 113 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Bogdan a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis une double faute et a réussi à remporter 67% des points de service. Quant à l’Italienne, elle n’a jamais réussi à casser le service, elle a été efficace à 65%, a commis une double faute et a réussi à remporter 53% des points de service.

Dans les trente-deuxièmes de finale, le joueur de tennis roumain jouera contre le vainqueur du match dans lequel le Roumain affrontera Patricia maria tig et le joueur japonais Naomi osaka.

Le tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi les classés directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le championnat et les invités.