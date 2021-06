La joueuse de tennis Ana Konjuh obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

in

24/06/2021

24/06/2021 14h30 CEST

Ana Konjuh, croate, numéro 129 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-sept minutes par 6-0, 5-7 et 6-3 au joueur de tennis russe Varvara clin d’oeil, numéro 197 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Wimbledon.

Les données du match montrent que Konjuh a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a marqué 66% sur le premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 74% des points de service. Quant à la joueuse de tennis russe, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a obtenu 63% d’efficacité, n’a pas commis de double faute et a réussi à remporter 54% des points de service.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour se qualifier et participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs au total participent à cette étape de la compétition. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.