La joueuse de tennis Ana Konjuh remporte le tour de qualification de l’US Open

25/08/2021

Le à 21h15 CEST

le croate Ana Konjuh, numéro 87 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-deux minutes par 7 (7) -6 (2) et 6-3 au joueur roumain Irina Fetecau, numéro 252 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, nous verrons le joueur au prochain tour de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Konjuh a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé une efficacité de 64% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a remporté 59% des points de service. Quant à la joueuse de tennis roumaine, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé un premier service de 67%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 49% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.