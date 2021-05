La joueuse de tennis Anastasia Pavlyuchenkova arrache la place de la 30e de finale à la joueuse de tennis Christina McHale

30/05/2021

Le à 19:31 CEST

Anastasia Pavlyuchenkova, Russe, numéro 32 WTA et tête de série numéro 31, a rempli les pronostics en remportant la soixante-quatrième finale de Roland-Garros en 6-4 et 6-0 dans une heure et vingt-deux minutes à l’Américain Christina McHale, numéro 95 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Pavlyuchenkova a réussi à briser le service de sa rivale 5 fois, au premier service, elle a été efficace à 70%, a commis 4 doubles fautes et a réalisé 63% des points de service. Quant à McHale, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a été efficace à 61%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 43% de ses points de service.

Le Russe sera mesuré dans les 30 derniers de la compétition avec le joueur de tennis australien Ajla Tomljanovic, numéro 76.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se produit du 24 mai au 12 juin sur argile extérieure. Pendant la compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels sont classés directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les joueurs invités.