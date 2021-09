La joueuse de tennis Anastasia Pavlyuchenkova remporte la 64e finale de l’US Open

in

01/09/2021

11:15 CEST

Anastasia Pavlyuchenkova, Russe, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et dix-huit minutes par 6-4 et 6-2 au joueur américain Alison risque, numéro 35 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Avec ce résultat, le Russe parvient à se qualifier pour la trentième finale de l’US Open.

Pendant le match, la Russe a réussi à casser le service 4 fois à son adversaire, obtenu 65% du premier service, commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 67% des points de service. Quant à Riske, il a réussi à casser le service à une occasion et ses données d’efficacité sont de 62%, 3 doubles fautes et 51% de points obtenus au service.

En 30e de finale, le Russe affrontera le Slovaque Anna-Karolina Schmiedlova, numéro 93, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les invités.