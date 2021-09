La joueuse de tennis Anastasia Pavlyuchenkova remporte une place en huitièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Varvara Gracheva

09/05/2021

Le à 10:45 CEST

Anastasia Pavlyuchenkova, russe, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 6-1 et 6-4 en une heure et quarante et une minutes au joueur russe Varvara Gracheva, numéro 82 de la WTA. Avec ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, la joueuse de tennis russe a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu un premier service de 65%, a commis une double faute, remportant 65% des points de service. Quant à la Russe, elle n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, elle a été efficace à 58%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 51% des points de service.

En huitièmes de finale, Pavlyuchenkova jouera contre le joueur de tennis tchèque Karolina Pliskova, numéro 4 et tête de série numéro 4, demain lundi à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) Au total, 234 joueurs participent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.