La joueuse de tennis Anastasia Pavlyuchenkova s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/02/2021

Le à 19h30 CEST

Anastasia Pavlyuchenkova, Russe, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 31, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-trois minutes par 6-2 et 6-3 à Ajla Tomljanovic, joueuse de tennis australienne, numéro 76 de la WTA, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

La joueuse australienne a réussi à casser le service à une occasion, tandis que la joueuse russe, pour sa part, l’a fait à 5 reprises. De plus, Pavlyuchenkova a eu une efficacité de 66% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 61% des points de service, tandis que l’efficacité de sa rivale était de 55%, a commis 6 doubles fautes et atteint 47% des points de service.

Le Russe sera mesuré en seizièmes de finale de la compétition avec le vainqueur du match entre le joueur de tennis biélorusse Aliaksandra Sasnovitch et le biélorusse Aryna Sabalenka.

Le tournoi se déroule à リ du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités.