La joueuse de tennis Andrea Petkovic remporte la place de la 30e de finale aux dépens d’Irina-Camelia Begu

30/08/2021

Act. Le 31/08/2021 à 03:30 CEST

Le joueur allemand Andrea Petkovic, numéro 68 de la WTA, remporté par 6-2 et 7 (7) -6 (3) en une heure et quarante-six minutes au joueur roumain Irina-Camélia Begu, numéro 63 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Après ce résultat, la joueuse de tennis disputera la trentième finale de l’US Open.

La Roumaine a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que la joueuse de tennis allemande, de son côté, l’a fait 6 fois. De même, Petkovic a eu une efficacité de 71% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réalisé 56% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 64%, il a commis 2 doubles fautes et a réalisé 44% des points de service.

En 30e de finale, le tennisman allemand affrontera l’espagnol Garbine Muguruza Blanc, numéro 10 et tête de série numéro 9, mercredi prochain à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Un total de 237 joueurs participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et les invités.