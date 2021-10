La joueuse de tennis Anett Kontaveit se qualifie pour la finale du tournoi WTA 500 à Moscou

23/10/2021

Le à 13h00 CEST

Anett Kontaveit, l’Estonie, numéro 20 de la WTA et tête de série numéro 9, remportée en une heure et seize minutes par 6-3 et 6-4 à Marketa Vondrousova, joueuse de tennis tchèque, numéro 35 de la WTA, en demi-finale du tournoi WTA 500 à Moscou. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en finale du tournoi WTA 500 en Moscou.

Les données du match montrent que l’Estonienne a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois, a eu une efficacité de 70% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 58% des points de service. Quant à Vondrousova, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a été efficace à 74%, a commis une double faute et a réussi à remporter 48% de ses points de service.

Le joueur estonien jouera la finale du tournoi contre le vainqueur du match dans lequel il affrontera le Russe Ekaterina Alexandrova et le joueur grec Maria sakkari.

Ce championnat se déroule en Moscou entre le 16 et le 24 octobre sur dur sous abri. Au cours de la compétition, un total de 45 joueurs s’affrontent et un total de 28 entrent en phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités.