La joueuse de tennis Anett Kontaveit se qualifie pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le à 20h00 CEST

Anett Kontaveit, l’Estonie, numéro 31 de la WTA et tête de série numéro 30, a rempli les pronostics en gagnant par 6-2 et 6-0 en cinquante et une minutes au joueur de tennis français Kristina Mladenovic, numéro 61 de la WTA, en 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en seizièmes de finale du tournoi.

Pendant le match, Kontaveit a réussi à casser le service de son rival 5 fois, a obtenu 50% du premier service, a commis une double faute, réussissant à remporter 76% des points de service. Quant à la joueuse française, elle n’a jamais réussi à casser le service, a obtenu une efficacité de 54%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 38% des points de service.

Le joueur de tennis estonien affrontera en seizièmes de finale du tournoi le vainqueur du match entre le joueur suédois Rebecca Peterson et le polonais Iga Swiatek.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se produit entre le 24 mai et le 12 juin sur l’argile extérieure. Au total, 238 joueurs participent à cette compétition, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.