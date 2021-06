La joueuse de tennis Angelique Kerber participera à la 30e finale de Wimbledon

in

29/06/2021 à 18h30 CEST

Le joueur allemand Angélique Kerber, numéro 28 de la WTA et tête de série numéro 25, a rempli les pronostics en s’imposant à la soixante-quatrième de la fin de Wimbledon en une heure et vingt-cinq minutes par 6-4 et 6-3 à Nina Stojanovic, joueuse de tennis serbe, numéro 86 de la WTA. Après ce résultat, la joueuse de tennis allemande prend la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Stojanovic a réussi à casser le service une fois, tandis que Kerber, quant à lui, l’a réussi 3 fois. De plus, l’Allemande a eu une efficacité de 54% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 74% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 60% d’efficacité, 7 doubles fautes et 53% de points obtenus au service .

Lors de la trentième finale, nous aurons la confrontation de l’Allemand et du vainqueur du match entre le joueur de tennis espagnol Sara Sorribes Tormo et le joueur croate Ana Konjuh.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs apparaissent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les joueurs invités.