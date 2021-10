La joueuse de tennis Angelique Kerber passe à la phase suivante du tournoi WTA 1000 à Indian Wells après avoir remporté les huitièmes de finale

18/10/2021

Le à 08:45 CEST

Angélique Kerber, l’Allemande, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 10, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-1 dans une heure et vingt-sept minutes à l’Australien Ajla Tomljanovic, numéro 43 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Biens indiens. Suite à ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur en quarts de finale de la compétition.

Tomljanovic a réussi à casser une fois le service de son adversaire, tandis que la joueuse de tennis allemande, de son côté, l’a fait 5 fois. De même, Kerber a eu une efficacité de 62% au premier service, aucune double faute et a réussi à gagner 61% des points de service, tandis que les données de son rival sont de 62% d’efficacité, 5 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

Après cette rencontre, vendredi prochain à partir de 3h00 heure espagnole auront lieu les quarts de finale où le joueur allemand et le joueur espagnol seront mesurés. Paula Badosa, numéro 27 et tête de série numéro 21.

Dans le tournoi Biens indiens (WTA Indian Wells) Au total, 129 joueurs de tennis participent, dont 96 atteignent la phase finale parmi les classés directement, les vainqueurs des phases de pré-championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 4 et le 17 octobre sur un court extérieur en dur.