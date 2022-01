La joueuse de tennis Anna Blinkova obtient sa place pour le prochain tour après avoir remporté le tour de qualification

01/02/2022

Le joueur russe Anna Blinkova, numéro 154 de la WTA, a rempli les pronostics en battant en deux heures et cinquante-trois minutes par 4-6, 6-4 et 7-5 au joueur roumain Irina Fetecau, numéro 211 de la WTA, lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir accéder au tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Concrètement, un total de 48 joueurs participent à cette phase de la compétition et la phase finale est composée d’un total de 24 parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.