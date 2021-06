La joueuse de tennis Anna Blinkova participera à la 30e finale de Wimbledon

L’écrivain et scénariste cubaine Delia Fiallo, auteure de nombreuses radios et feuilletons à grand succès en Amérique latine, est décédée à Coral Gables, la ville proche de Miami-Dade où elle résidait, à l’âge de 96 ans, selon sa famille. “Elle est morte en paix et entourée de ses proches”, a déclaré à Televisa l’un des […] More