La joueuse de tennis Aryna Sabalenka est absente du tournoi WTA 500 d’Adélaïde

01/05/2022

Le à 03:45 CET

Kaja juvan, Slovène, numéro 100 de la WTA, surprise en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde en une heure et trente-trois minutes pour 7 (8) -6 (6) et 6-1 à Aryna Sabalenka, joueuse de tennis biélorusse, numéro 2 de la WTA et tête de série numéro 2. Avec ce résultat, nous pouvons continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les quarts de finale.

Sabalenka a réussi à briser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que la joueuse slovène l’a réussi 6 fois.

Lors des quarts de finale, Juvan affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis russe Anastasia Gasanova et le joueur japonais Misaki doi.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court en dur en plein air. Au total, 48 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 30 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.