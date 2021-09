La joueuse de tennis Aryna Sabalenka prend la place en demi-finale aux dépens de la joueuse de tennis Barbora Krejcikova

09/08/2021

Le à 04:00 CEST

joueur de tennis biélorusse Aryna Sabalenka, n° 2 de la WTA et tête de série n° 2, a réussi à contrer en gagnant par 6-1 et 6-4 dans une heure et trente et une minutes au tchèque Barbora Krejcikova, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, en quarts de finale de l’US Open. Après ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour les demi-finales de l’US Open.

Krejcikova a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que la joueuse biélorusse l’a réussi 4 fois. De même, Sabalenka a atteint 57% d’efficacité au premier service, a commis 7 doubles fautes et a pris 64% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 38% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 49% des points de service.

Lors des demi-finales, le joueur de tennis biélorusse affrontera le joueur canadien Leylah Annie Fernandez, numéro 73, vendredi prochain à partir de 1h00 heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 234 joueurs de tennis participent au tournoi. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et les invités.